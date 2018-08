FIFA 19 o PES 2019 | qual è il migliore gioco di calcio quest’anno?

FIFA 19 e le microtransazioni - pronta una nuova tempesta per Electronic Arts? : Sono settimane molto calde per FIFA 19, il nuovo capitolo dell'annuale simulatore calcistico curato da Electronic Arts che, come di consueto, animerà la scena videoludica a partire dagli ultimi giorni del mese di settembre. Gli ultimi giorni hanno portato alla luce alcuni aspetti del gioco, con le prove concesse alla stampa che hanno permesso di avere una panoramica alquanto esaustiva in merito a quelle che saranno le feature incluse in questo ...

FIFA 18 : Un giocatore ha scoperto di aver speso oltre 10mila dollari in FIFA Points : Un giocatore di FIFA 18 ha recentemente chiesto ad EA di visionare le transazioni effettuate nel gioco tramite la GDRP, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Sensibili.Come riporta VG247 l'utente Michael ha scoperto di aver speso oltre 10mila dollari in FIFA Points, la moneta virtuale usata nella modalità FIFA Ultimate Team. Michael ha ammesso di dedicare abbastanza tempo allo sportivo di EA e, pur avendo uno stipendio abbastanza ...

FIFA 19 E PES 2019 Super Scontati Su Amazon! : Sconti davvero imperdibili per FIFA 19 e PES 2019. Amazon sconta FIFA 19 e PES 2019 in pre-ordine e li propone al prezzo più basso di sempre. Offerta FIFA 19 e PES 2019 per risparmiare Miglior prezzo FIFA 19 e PES 2019 su Amazon Se sei un appassionato del mondo del calcio e di videogiochi calcistici, abbiamo delle ottime notizie per te: […]

Sconti davvero imperdibili per FIFA 19 e PES 2019 : Se siete degli appassionati del mondo del calcio e di videogiochi calcistici abbiamo delle ottime notizie per voi: i prossimi capitoli di PES e FIFA sono preordinabili con uno sconto davvero molto interessante rispetto al classico prezzo pieno di €69,99.Potete acquistare ora PES 2019 (in uscita il 30 agosto) e FIFA 19 (in uscita il 28 settembre) sfruttando fino al 29% di sconto. Per usufruire di queste offerte vi basta seguire i link qui ...

Anche il Valencia interrompe il contratto con Konami per PES? Il Mestalla di nuovo in FIFA 19? :