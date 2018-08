FIFA 19 | 3 Personaggi giocabili per la modalità Il Viaggio

gamerbrain

: Tre personaggi, un solo obiettivo: diventare Campione. - EA_FIFA_Italia : Tre personaggi, un solo obiettivo: diventare Campione. - vitor17101583 : RT @EA_FIFA_Italia: Tre personaggi, un solo obiettivo: diventare Campione. - italiatopgames : Fifa 19 – 3 personaggi per il Viaggio! -

(Di martedì 21 agosto 2018) In19 i fan possono vivere le storie distinte dei tre eroi de “Il: Campioni”, la modalità guidata dalla narrazione che arriverà a una conclusione nell’edizione del gioco di quest’anno. Guida Alex Hunter, Danny Williams e Kim Hunter nel loroper raggiungere alcuni dei momenti più importanti delle rispettive carriere. I 3 protagonisti di “Il” di19 Dato che le storie si intrecciano e avvengono contemporaneamente, è possibile passare da uno all’altro in qualsiasi momento per vivere un’esperienza diversa. I tifosi potranno inoltre imbattersi in alcuni dei giocatori più famosi al mondo, come Neymar Jr., Alex Morgan, Paulo Dybala, Kevin Bryune e molti altri. I tre protagonisti hanno già raggiunto successi nelle loro carriere e ora, raggiunti i ...