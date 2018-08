Festival Show 2018 Lignano Sabbiadoro | cantanti e scaletta 9 agosto

Festival dell'umorismo a Tolentino : dai fumetti ai Philoshow : Non solo fumetti e cartoni, ma anche spettacoli filosofico musicali , che guideranno il pubblico alla scoperta della vita segreta della cultura pop. Nelle stesse giornate, sempre al Castello della ...

Festival Show a Lignano Sabbiadoro con Roby Facchinetti - Riccardo Fogli ed Einar : tutti gli ospiti : Festival Show a Lignano Sabbiadoro accoglierà sul palco alcuni degli artisti italiani del momento. Dopo il successo delle precedenti tappe, si prosegue il 21 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine) con una nuova sfida tra gli emergenti e con nuovi artisti italiani attesi per la presentazione dal vivo dei rispettivi nuovi singoli in radio. A Festival Show a Lignano Sabbiadoro ci sarà Dolcenera e dall'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ...

Festival Show a Bibione (Venezia) con Fabrizio Moro - Nesli e Bernabei : ospiti e diretta streaming : Festival Show a Bibione (Venezia) stasera, giovedì 9 agosto. La tournée itinerante estiva di Radio Birikina e Radio Bella & Monella fa tappa a Bibione oggi per una nuova serata all'insegna della musica. Sul palco sono attesi alcuni degli artisti italiani più suonati in radio questa estate. Con loro anche l'internazionale Mihail che presenterà il tormentone Who You Are. Il cast di Festival Show a Bibione prevede la presenza di Nesli e ...

Il Volo alla finale di Festival Show a Trieste - primi ospiti confermati dell’ultima tappa : Il Volo alla finale di Festival Show a Trieste: il trio pop-lirico è sarà alla finalissima della manifestazione musicale organizzata da Radio Birikina e Radio Bella e Monella. Piero Barone, Gianluca Ginoble ed Ignazio Boschetto sono reduci da una tournée estiva in Italia e il prossimo 1° settembre si esibiranno a Trieste in occasione della finalissima di Festival Show 2018. Dopo l'Arena di Verona sarà Piazza dell'Unità a Trieste ad ...

Festival Show 2018 Bibione: cantanti e scaletta 9 agosto La quinta tappa di oggi 9 agosto si terrà a Bibione, in provincia di Venezia, presso Piazzale Zenith. A condurre la serata ci penserà Bianca Guaccero

Britney Spears non si ricordava più dove fosse durante il suo show al Brighton Pride Festival : Quando giri il mondo può capitare un piccolo vuoto di memoria The post Britney Spears non si ricordava più dove fosse durante il suo show al Brighton Pride Festival appeared first on News Mtv Italia.

Gli ospiti di Festival Show a Jesolo e Bibione - da Fabrizio Moro a The Kolors e Alessio Bernabei : Ufficiali gli ospiti di Festival Show a Jesolo e Bibione, prossime due tappe del tour della kermesse canora principe dell'Italia Nord-Orientale con gli artisti più apprezzati del momento. La tappa di Jesolo del 2 agosto è ospitata da Piazza Torino con ingresso gratuito previsto per la serata del 2 agosto. Tanti gli artisti presenti, a cominciare dai The Kolors che hanno appena rilasciato il nuovo singolo Come le onde, in collaborazione con ...

Tomorrowland a Monza - 13mila in festa/ Video - Festival di musica elettronica : show per la serata di chiusura : Tomorrowland a Monza, 13mila in festa: ultime notizie, sbarca al Parco lombardo il festival di musica elettronica, serata di chiusura in Belgio al parco de Schorre(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:25:00 GMT)

Sono stati annunciati gli ospiti di Festival Show a Caorle e Jesolo. Tanti gli artisti sul palco delle due tappe di Festival Show che approda in provincia di Venezia per due eventi nel mese di luglio e di agosto.

Sono stati annunciati gli ospiti di Festival Show a Caorle (Venezia). Dopo il successo della tappa vicentina che ha radunato sotto il palco più di 10.000 persone, Festival Show 2018 continua verso la provincia di Venezia: è Caorle la prossima città interessata dall'evento. Il Festival itinerante approda sulle spiagge del litorale dell'Alto Adriatico per fare tappa all'Arenile Madonna

‘Summer Festival’ non decolla : 'Don Matteo' (in replica) batte lo show con Ilary Blasi : Anche in replica la serie ‘Don Matteo’ si conferma un asso importante per Rai Uno che ieri, 12 luglio, si è aggiudicata la prima serata nonostante la concorrenza “vitale” di Canale 5. 2...

