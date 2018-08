Festa patronale con lo spettacolo pirotecnico e Marco Masini

Aprilia - San Michele 2018 : oggi presentato tutto il programma. La Festa patronale chiude con Noemi : Lo stanziamento del Comune di Aprilia di fatto copre i costi per gli spettacoli musicali, mentre le altre voci di spesa sono rappresentate da luminarie e spettacolo pirotecnico , 18mila euro ...

Diano Marina - tornano i fuochi d'artificio per la Festa patronale in onore della Madonna del Carmine foto : E' in programma nella notte di domani, sabato 21 luglio, uno degli spettacoli pirotecnici più tradizionali del ponente ligure, quello di Diano Marina. Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai ...