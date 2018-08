FESTA ISLAMICA | CAPRETTO NEL PASSEGGINO PER IL SACRIFICIO Video | “Fermo non sgozzarlo”

Capretto in passeggino pronto per essere sgozzato/ Video - bufera a Napoli per la FESTA ISLAMICA del Sacrificio : Capretto in passeggino pronto per essere sgozzato: Video. bufera a Napoli per la Festa islamica del Sacrificio: un marocchino è stato denunciato per maltrattamento di animale(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:39:00 GMT)