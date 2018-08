Festa del Sacrificio | iniziata stamane la mattanza degli animali

"Benetton erano a una Festa la sera stessa del crollo" : Non solo la festa il giorno di Ferragosto. I Benetton avrebbero brindato già la sera del 14 agosto, poche ore dopo il crollo del ponte Morandi. Secondo quanto riporta il Fatto, in un locale di Cortina parte della famiglia avrebbe festeggiato il compleanno del marito di Sabrina, figlia di Gilberto Benetton. E così chi era presente a quella festa avrebbe raccontato: "Brindavano, qualcuno ballava anche sui tavoli con la musica a tutto volume. Sono ...

Unicobas prende le distanze da ANIEF. Non aderiremo alla maniFestazione del 11/09 : Unicobas FARE CHIAREZZA SUL PRECARIATO. L’Unicobas SI RITIRA DALL’INIZIATIVA DELL’11 SETTEMBRECOMUNICATO STAMPA NAZIONALE 20.8.2018 L’Altrascuola: Convegno a Milano “Il futuro della terza fascia” L’Unicobas ritira l’adesione all’iniziativa organizzata da alcune sigle del sindacalismo alternativo, prevista a Roma per l’11 Settembre 2018, alla quale siamo stati invitati ma per la quale non avevamo comunque proclamato alcuno ...

Torna "Braci & abbracci" - a Martina Franca la Festa del barbecue : ... il delizioso caciocavallo impiccato, una varietà di carni e prodotti piccanti calabresi, uno stand dei peperoncini con 500 varietà provenienti da tutto il mondo, fino ad arrivare ad una selezione di ...

Festa del sacrificio - AIDAA : “Domani i musulmani sgozzeranno mezzo milione di animali in Italia” : “Si apre nei prossimi giorni l’edizione 2018 della Festa del sacrificio, una delle feste più importanti del mondo islamico. Nulla da eccepire se non fosse che in tutto il mondo durante questa Festa che dura alcuni giorni vengono sgozzati milioni di animali nel ricordo del sacrificio di Abramo ed Isacco”: lo spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Quest’anno la Festa dovrebbe cominciare tra la sera ...

Giornata Mondiale della Zanzara : ecco come prevenire inFestazioni e malattie : Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Zanzara (World Mosquito Day), l’appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione sul tema della lotta alle zanzare e alle malattie da loro trasmesse. Il 20 agosto 1897, infatti, è la data in cui il medico britannico Ronald Ross scoprì il collegamento fra questi infestanti e la trasmissione della malaria, malattia febbrile provocata da un plasmodio parassita, ancora oggi non del tutto debellata. ...

Ritorna “Straordinario” - la Festa del cibo di strada fuori dal comune : Il 30 Agosto a Milo (CT) chef, produttori e vignaioli fanno festa sulle pendici dell’Etna Venti chef provenienti da tutta

Tra storie di caccia e Mago Merlino : al via dal 24 a Sant'Anna di Valdieri la Festa della segale : Tra scienza, magia e note d'Oc Sabato 25, il programma di eventi s'infittisce e si apre , ore 10, con storie di Erbe: un viaggio tra magia, usi popolari e scienza. Barbara Milanesio " Erborista e ...

Elena Boschi tagliata fuori dalla Festa del suo partito - iniziano per lei i tempi duri? : Maria Elena Boschi viene tagliata fuori dalla festa del suo partito proprio nella sua Regione Se a Ravenna invitano esponenti di punta del M5s e della Lega, a Firenze tagliano fuori Maria Elena Boschi. L’ ex ministra delle Riforme, infatti, non è stata invitata alla festa dell’ Unità nel capoluogo toscano. Il motivo? “Ci sono meno giorni a disposizione ed è stata operata una scelta per dare spazio a tutti i deputati e senatori eletti nei ...

Benetton - Festa di Ferragosto a Cortina 24 ore dopo il crollo del ponte : Italia indignata : Risotto di pesce, branzino al forno, dolce e vino: un raffinato menù per il pranzo di Ferragosto organizzato dalla famiglia Benetton a 24 ore di distanza dal crollo del ponte Morandi gestito tramite Autostrade da Atlantia, società di cui la dinastia tessile è azionista di maggioranza. Mentre a Genova, città sventrata e sconvolta, si iniziava la conta dei morti (43 ad oggi accertati) e l'incessante lavoro tra le macerie alla ricerca di ...

Politica. Rontini - Pd - contro Marescotti alla Festa dell'Unità : non andava invitato : L'attore romagnolo è presente nel cartellone degli spettacoli, dunque come artista, con LUI, un "quaiòn" qualsiasi nella giornata di sabato 25 agosto. Ma negli ultimi anni Marescotti non ha lesinato ...

Maria Elena Boschi non è tra gli invitati alla Festa dell'Unità di Firenze. Il Pd locale : "Non è stata eletta qui" : Maria Elena Boschi non è un ospite gradito alla festa dell'Unità di Firenze. Il pd del capoluogo toscano ha invitato l'ex ministra, che negli anni scorsi aveva presenziato all'evento. Il motivo? "Abbiamo invitato solo deputati e senatori eletti nei collegi fiorentini", si è affrettata a precisare al Corriere della Sera Lorenza Giani, vicesegretaria del Partito democratico locale. E la parlamentare, sottolinea il Fatto ...

Lecce - Festa di Sant'Oronzo 2018 : programma della tre giorni e Piano del Traffico : Le tre Porte della città, Porta Napoli, Porta San Biagio e Porta Rudiae, richiameranno i visitatori con spettacoli di danza, musica e con il mercatino del vintage e del modernariato. Anche in ...

Boschi stella cadente. Il partito la esclude dalla Festa dell'Unità : E dove ha trasferito anche la sua residenza politica: a inizio agosto, infatti, la donna simbolo della stagione di governo renziana ha annunciato di aver preso la tessera del partito nel Pd bolzanino,...

Bari : Festa del mare - da stasera gli artisti di strada Fino a martedì : Spettacoli anche in piazza Mercantile. All'ingresso si potrà assistere al teatro di figura di Nicola Travaglio , Le rasce, , a palazzo del Sedile alle fiammate dello sputafuoco Giuseppe Dely Demarzo ,...