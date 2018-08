Fca | la sfida del nuovo ceo Manley | rilanciare le attività europee del gruppo

Fca/ Gli errori di Manley - la sfida per Elkann e la profezia di Hyundai : Il dopo Marchionne è cominciato malissimo per Fca. Manley non convince gli analisti, Elkann deve prendere in fretta il comando: Hyundai è in agguato. FRANCO OPPEDISANO(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 06:01:00 GMT)DOPO MARCHIONNE, Manley/ Un vuoto che mette nei guai Fca, di F. OppedisanoFCA & FERRARI IN BORSA/ Quello che vedono investitori e speculatori dopo Marchionne, di P. Annoni

Fca : tra scetticismo dei mercati e presunti matrimoni - la prima sfida del venditore Manley è trovare qualcosa da vendere : La designazione di Mike Manley, 54enne inglese ex numero uno di Jeep, come successore di Sergio Marchionne alla guida di FCA ha avuto come effetto immediato le dimissioni di Alfredo Altavilla, fino a poche ore fa responsabile del gruppo per tutta l’area Emea (le deleghe sono andate ad interim al neo ad), molto vicino a John Elkann, ma soprattutto l’altro candidato “forte” alla poltrona di CEO. Non un normale ...