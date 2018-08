Fake news | Facebook dà i voti agli utenti per misurarne la credibilità

Crollo del ponte a Genova : dopo la tragedia circolano in rete numerose Fake news : L'improvviso ed inaspettato Crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto, che ha portato via numerose vite, ha indignato ed addolorato tutta l'Italia che si è stretta nel dolore e nel cordoglio ad amici e familiari delle vittime. La tragedia è stata seguita e commentata da gente comune e politici anche in gran parte sui maggiori social network. Proprio qui negli ultimi giorni hanno cominciato ad apparire e ad essere condivise da ignari utenti ...

Deputata pd minacciata di morte per aver svelato Fake news sui social : Anna Ascani ha denunciato l’accaduto dopo un tweet di un sedicente esponente democratico che si dispiaceva che Salvini e Di Maio non fossero morti nel crollo del ponte a Genova

Crollo ponte Genova - Anna Ascani (Pd) minacciata di morte per aver denunciato una Fake news : Anna Ascani, deputata umbra del Pd, ha ricevuto pesanti minacce per aver denunciato il contenuto di una bufala circolata dopo la tragedia del ponte Morandi: un falso esponente del Pd ha pubblicato un post in cui si dispiaceva che a Genova sotto le macerie non ci fossero anche Di Maio e Salvini.Continua a leggere

Ponte Genova - il Pd se la prende con le 'Fake news'. La Lega : "Orfini pensi a Daisy" : Lo scontro sul Ponte Morandi di Genova ora si sposta sul piano delle fake news. Ed è il presidente del Pd, Matteo Orfini, a lanciare il sasso riaccendendo la polemica politica sul crollo del viadotto nel capoliogo ligure. "Ora davvero si è passato il segno - ha scritto su Facebook Orfini - non che mi aspettassi molto da loro, ma speravo che almeno di fronte alla morte e al dolore si fermassero. E invece no, lo schema è quello di sempre: Di Maio ...

Crollo ponte Genova - Pd all’attacco : “Basta Fake news - denunceremo Di Maio e Salvini e chiunque diffonda bufale” : "Di Maio e Salvini aggrediscono il Pd con bugie e falsità e una potente macchina del fango si muove sui social. Pagine non ufficiali creano, amplificano, rilanciano notizie false e accuse violentissime. Ora basta, questa volta denunceremo tutto", scrive il presidente Orfini su Facebook, annunciando azioni legali contro i leader di Lega e M5S e i militanti che hanno diffamato il Pd in questi giorni in relazione al Crollo del ponte Morandi a ...

Crollo ponte a Genova - Di Pietro : 'Certi ministri improvvisati diffondono Fake news' : Durissima stoccata di Antonio Di Pietro, ministro delle infrastrutture ai tempi del governo Prodi dal 2006 al 2008, nei confronti del titolare dello stesso dicastero, Danilo Toninelli, e del M5S in generale. La questione è relativa agli sviluppi dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova, a to del quale sono morte 38 persone [VIDEO]. Ospite di 'In Onda' su La7, l'ex magistrato bacchetta severamente i vertici pentastellati e li definisce ministri ...

Meeting di Rimini - dal 19 al 25 agosto una settimana di convegni e politica : si parlerà di anche di Fake news e buon giornalismo digitale : Domenica 19 agosto prenderà il via la trentanovesima edizione del tradizionale Meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione. Tra i numerosi eventi organizzati nell'ambito della manifestazione, sabato 25 agosto avrà luogo il convegno "Notizie false e giornalismo di pace". Tra i partecipanti alla tavola rotonda ci saranno il direttore del quotidiano L'Avvenire, Marco Tarquinio, e il direttore di Fanpage.it, Francesco Piccini.Continua a ...

Difendersi dalle Fake news si può - combattendo lo stress : Ogni giorno assistiamo ad un impetuoso e scandaloso dilagare di fake news nei social. Le condivisioni dei suddetti articoli sono davvero esorbitanti: migliaia se non milioni di utenti credono alla notizia, confondendola per vera. La tendenza a cercare e a condividere notizie coerenti con il nostro pensiero e il non accettare elementi che lo confutano si chiama Debunking. Questo fenomeno è stato spiegato dagli psicologi americani che, riuniti per ...