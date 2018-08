F1 Red Bull | Marko | «Decisione strana quella di Ricciardo»

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP del Belgio. Due vittorie in Red Bull - ma un solo podio con la Ferrari : La Formula 1 torna dalle vacanze estive. Primo appuntamento il GP del Belgio, occasione ideale per rituffarsi nella lotta per il Mondiale. Una lotta che prima della sosta si è decisamente complicata per Sebastian Vettel, che insegue un Lewis Hamilton in fuga con 24 punti di vantaggio. Per il tedesco, infatti, la chiusura della prima parte di stagione non è stata ideale, tra il ritiro nel GP di casa e il secondo posto in rimonta in Ungheria. A ...

F1 – Gasly alla Red Bull - tutto l’entusiasmo del francese : “un sogno che diventa realtà” : Le parole di Pierre Gasly dopo l’annuncio della sua nuova avventura in Red Bull a partire dalla prossima stagione di F1 E’ Pierre Gasly il sostituto di Daniel Ricciardo in Red Bull: il giovane francese sarà il nuovo compagno di squadra di Max Verstappen a partire dalla prossima stagione di F1. Ieri l’annuncio del team di Milton Keynes che ha ufficializzato il nuovo colpo di mercato del Circus. Adesso per Gasly inizia una ...

La Red Bull Racing ha scelto Pierre Gasly per il 2019 : Aston Martin Red Bull Racing ha annunciato che Pierre Gasly entrerà a far parte del team a partire dall’inizio della stagione 2019, affiancando Max Verstappen. Pierre, che ha debuttato in F1 lo scorso anno nel team gemello Scuderia Toro Rosso dal GP della Malesia 2017, sta vivendo una prima stagione impressionante quest’anno, con il 4° […] L'articolo La Red Bull Racing ha scelto Pierre Gasly per il 2019 sembra essere il primo ...

Monte Bianco - guide aggRedite e risse nei rifugi : il sindaco si ribella ai "bulli d'alta quota" : Boom di episodi, protagonisti scalatori spesso improvvisati. Il primo cittadino di Saint Gervais, sul versante francese, lancia l'allarme: "L'apice della mancanza di rispetto è raggiunto"

Sony annuncia il nuovo servizio Virtual Production con Red Bull : ... mentre, simultaneamente, un mixer video, collocato in qualsiasi parte del mondo e che utilizza un normale browser web, effettua l'accesso al servizio Virtual Production. Gli utenti possono passare ...

Doppio podio rosso Ducati al Red Bull Ring : Splendida vittoria di Jorge Lorenzo nel GP d’Austria al Red Bull Ring. Il pilota maiorchino, che scattava dalla prima fila grazie al 3° tempo ottenuto in qualifica, ha scelto di partire con entrambi i pneumatici “soft” per la gara e, dopo essere transitato in prima posizione sul traguardo del primo giro, è stato poi superato […] L'articolo Doppio podio rosso Ducati al Red Bull Ring sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

MotoGp – Semafori spenti al Red Bull Ring : il VIDEO della partenza del Gp d’Austria : Si prospetta una sfida infuocata al Red Bull Ring: il VIDEO della partenza del Gp d’Austria Semafori finalmente spenti al Red Bull Ring, è ufficialmente iniziato il Gp d’Austria, undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Si prospetta una sfida tra le Ducati di Dovizioso e Lorenzo e Marc Marquez, che hanno scelto tre specifiche differenti di gomme per la gara austriaca. Occhi puntati anche sulle Yamaha di Vinales e ...

Moto3 – Doppietta italiana al Red Bull Ring : Bezzecchi trionfa al Gp d’Austria : Bezzecchi-Bastianini show al Red Bull Ring: speciale Doppietta italiana al Gp d’Austria, applausi per Martin E’ iniziato lo spettacolo del Gp d’Austria: in attesa della gara della MotoGp del pomeriggio, ad aprire le danze sono stati i giovani della Moto3. Una gara mozzafiato con un finale di fuoco: applausi per i tre piloti che saliranno a breve sul podio. Partito per la prima volta in carriera dalla pole position, ...