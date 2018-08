F1 – Problemi in casa Force India! Nel mirino l’equità del passaggio al consorzio guidato

Bari - 40enne con Problemi psichici si barrica in casa/ Ultime notizie - cacciata la zia : ha un fucile : Bari, 40enne con problemi psichici si barrica in casa con un fucile: Ultime notizie, l'uomo ha cacciato la zia dall'abitazione, sul posto i carabinieri e un negoziatore(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 22:21:00 GMT)

Palo del Colle - 40enne con Problemi psichici si barrica in casa col fucile : Un uomo di 40 anni, con problemi psichici, si è barricato in casa impugnando un fucile che non sarebbe funzionante, dopo essere stato preso dal panico per l'arrivo di un'ambulanza con personale del ...

Abbandona moglie con Problemi psichici in casa - senza acqua né cibo - : San Demetrio Corone , Cosenza, " E' accusato di aver "recluso" in casa la propria moglie, affetta da disturbi bipolari e psichici e incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni, senza acqua ...