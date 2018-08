F1 | in calo la vendita dei biglietti per il GP di Monza I tifosi non credono più in

oasport

(Di martedì 21 agosto 2018) Inonpiù nella Ferrari e hanno già abbandonato il sogno di vincere il Mondiale F1? Questa potrebbe essere una delle motivazioni che spiega ildelle prevendite per il GP d’Italia in programma domenica 2 settembre a: gli organizzatori stanno faticando in maniera tremenda a staccare i tagliandi per l’evento, Sebastian Vettel è scivolato a 24 punti di distanza da Lewis Hamilton dopo le ultime due gare vinte dal britannico e le speranze del popolo rosso sembrano essersi ridotte tutto d’un tratto. Il morale alle stelle dopo il trionfo in Gran Bretagna sembrava presagire un afflusso di massa nel tracciato brianzolo e invece c’è il rischio concreto che sugli spalti si vedano molti spazi vuoti come ha dichiarato oggi Angelo Sticchi Damiani, numero 1 di Aci, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il Campione del Mondo ...