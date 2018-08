F1 – Il Gp d’Italia in difficoltà | l’analisi del presidente Aci | “forte passivo! Ecco la

sportfair

: @Ste_Giorgetti @DarioNardella @comunefi @muoversintoscan Assessore Buon giorno. Lo chiedo anche a Lei. Mi spiega co… - flao16 : @Ste_Giorgetti @DarioNardella @comunefi @muoversintoscan Assessore Buon giorno. Lo chiedo anche a Lei. Mi spiega co… - AngelaArbitrio : RT @nonewsit: Luigia Ierace* «Hai difficoltà a pensare che sei in Italia!». Ed è proprio così. Perché dopoaver letto tutto d’un fiato le 60… - nonewsit : Luigia Ierace* «Hai difficoltà a pensare che sei in Italia!». Ed è proprio così. Perché dopoaver letto tutto d’un f… -

(Di martedì 21 agosto 2018) L’analisi di Angelo Sticchi Damiani sul calo di prevendite del Gp d’Italia: le parole delAci Il Gp d’Italia di F1 si avvicina sempre più, ma nonostante la stagione emozionante, combattuta e ricca di colpi di scena, la prevendita non sta riscuotendo molto successo ed è nettamente inferiore rispetto alla stagione scorsa. Gli organizzatori stanno dunque lavorando sodo, cercando i motivi di questo calo inaspettato: “la ragione? Un anno fa Vettel era andato in vacanza da leader iridato, ora si trova nel ruolo di inseguitore. Il mio augurio che avvenga esattamente l’opposto di quello che accadde un anno fa, quando da Monza in poi la Mercedes prese il largo“, ha spiegato Angelo Sticchi Damiani alla ‘rosea’. Ildell’Aci non si è sbilanciato sul rinnovo, analizzando la situazione del circuito italiano: “con Chase ...