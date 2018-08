F1 – Helmut Marko e il retroscena su Ricciardo | “ci aveva detto che avrebbe firmato! Vi

sportfair

(Di martedì 21 agosto 2018) Danielha spiazzato tutti decidendo di non rinnovare con la Red Bull, prendendo in contropiede anche la stessa scuderia: ilè firmato daNelle sorse settimane, il mancato rinnovo di Danielcon la Red Bull ha sorpreso il mondo della F1. Il pilota australiano ha annunciato l’accordo con la Renault, cogliendo in contropiede anche i vertici della scuderia di Milton Keynes, ritrovatisi di colpo a dover pensare al futuro senza il loro pilota di punta. La sorpresa in casa Red Bull è spiegata perfetttamente dalle parole di, ancora non in grado di spiegarsi il comportamento diche, inizialmente,dato l’ok per il rinnovo. All’emittente austriaca Servus TV,ha dichiarato: “non capisco Daniel, che si è comportato con noi in modo molto strano. Le trattative per il rinnovo non sono state ...