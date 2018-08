F1 – Alonso dice addio al Circus | ma non perde le motivazioni | “pronto per la seconda

sportfair

(Di martedì 21 agosto 2018) Fernando, nonostante abbia annunciato l’alla Formula Uno per la prossima stagione, si mostra entusiasta in vista del prossimo appuntamento sul circuito di Spa-Francorchamps “Anche se la Formula 1 è stata a riposo durante l’estate, sembra che sia accaduto molto dall’Ungheria a oggi! Sono lieto di confermare finalmente la mia decisione per il 2019, ma ciò non toglie in alcun modo ciò a cui io o il team ci concentreremo per il resto dell’anno”. Così Fernandoconferma l’al, ma rivela anche il suo entusiasmo per il proseguo di questo campionato mondiale di Formula Uno. “Abbiamo ancora molto lavoro da fare e non vedo davvero l’ora di tornare in macchina dalla FP2. – afferma poiin vista dell’appuntamento del Belgio sulla pista di Spa-Francorchamps, come si legge su Corriere dello ...