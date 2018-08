Estate da dimenticare per Di Pietro e il figlio | tra vitalizi tagliati e compensi da

Al Bano e Romina Power/ Saltato il concerto in Beat Village : Estate da dimenticare? Forse no... : Al Bano e Romina Power truffati: i due artisti annullano il concerto di Rimini come già hanno fatto altri artisti quali Renzo Arbore, Tony Hadley e Vinicio Capossela.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Sesso sicuro : in vacanza senza dimenticare la contraccezione - i consigli dell’esperto per un’Estate senza pensieri : E’ quasi tutto pronto per un’altra estate di avventura e passione. Le vacanze, sono da sempre sinonimo di divertimento e spensieratezza. Per prepararsi al meglio non pensiamo solo al guardaroba da portare con noi, ma anche e soprattutto a tutto quello che consentirà di trascorrere questo periodo “senza pensieri”. Stiamo parlando della contraccezione che non bisogna dimenticare per vivere il Sesso estivo in piena sicurezza. “Perché si sa che in ...