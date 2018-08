Esordio con vittoria per la Juventus B davanti a Marotta

Juventus B - Esordio ok : successo con il minimo sforzo contro il Cuneo : Inizio positivo per la Juventus B che ha vinto con il minimo sforzo contro il Cuneo in Coppa Italia, grande protagonista il portiere Mattia Del Favero autore di interventi incredibili. I bianconeri si sono schierati con il consueto 4-3-3, decide una rete di Zanimacchia che fulmine il portiere avversario. Nella ripresa ritmi bassi ed il risultato non cambia più, finisce 1-0, nel finale altra grande parata del portiere bianconero che salva ...

Genoa - le indicazioni tattiche in vista dell’Esordio contro l’Empoli [VIDEO] : Ancora tutti sotto shock per la tragedia che ha sconvolto Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Il Genoa non è sceso in campo per l’esordio in campionato dopo il rinvio della gara contro il Milan, una decisione inevitabile. Nel frattempo la squadra di Ballardini continua la preparazione in vista della gara contro l’Empoli, importanti indicazioni durante l’ultimo allenamento, massimo ‘due tocchi’ con ...

Radja Nainggolan beccato in discoteca con Fabrizio Corona la sera prima dell’Esordio in campionato. I tifosi dell’Inter : “È arrivato un pacco da Roma?” : Ancora non è sceso in campo con la nuova maglia dell’Inter ma Radja Nainggolan fa già discutere. L’acquisto più costoso dell’estate nerazzurra, costato 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo alla Roma, è stato beccato in discoteca assieme a Fabrizio Corona. Venerdì scorso infatti, il calciatore è stato l’ospite vip di una serata organizzata alla discoteca La Casa Loca di Dalmine, in provincia di Bergamo. ...

Boxe - Mondiali Youth 2018 : Massimo Spada perde all’Esordio contro Shagolshem : Alla Duna Arena di Budapest sono iniziati i Mondiali Youth 2018 di Boxe. Il primo italiano a salire sul ring della rassegna iridata a cui partecipano addirittura 444 pugili in rappresentanza di 81 Nazioni, è stato Massimo Spada nei sedicesimi di finale della categoria 49 kg. L’azzurro ha combattuto alla pari contro l’indiano Shagolshem ma il verdetto dei giudici è stato netto con l’indiano che si è qualificato al turno ...

Adriana Volpe - Esordio da autrice tv con Profumo d'estate/ "Un sogno che si avvera - programma a costo zero" : Adriana Volpe, esordio da autrice tv con Profumo d'estate. La celebre conduttrice su Rai 2 dal 25 agosto: "Un sogno che si avvera, programma a costo zero"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:22:00 GMT)

Atp Winston-Salem : Esordio super per Berrettini - Cecchinato e Seppi ko al secondo turno : Berrettini stacca il pass per il secondo turno del torneo di Winston-Salem: Seppi e Cecchinato ko Splendido esordio per Berrettini nel torneo Atp di Winston-Salem: il tennista italiano ha battuto in due set, sul cemento americano, il francese Benneteau dopo un’ora e 22 minuti di gioco, col un doppio 6-3. Non possono sorridere come il connazionale numero 60 al mondo invece gli altri italiano in campo nel torneo di Winston Salem: Seppi e ...

Softball - European Cup 2018 : La Loggia sconfitta all’Esordio dalle Trnava Panthers : Si apre con una sconfitta di misura e nel finale l’European Cup di La Loggia: le torinesi, che ospitano il torneo, hanno ceduto per 3-2 alle slovacche Trnava Panthers in un incontro deciso all’ultimo inning. E dire che, con Griffa e Gennero a segno, le cose si erano subito messe bene per La Loggia, avanti 2-0 dopo il primo inning. La reazione di Trnava non si è fatta attendere a lungo, ed è consistita in un errore difensivo che ha ...

Juventus - boom di ascolti contro il Chievo per l’Esordio di CR7 : L'esordio in campionato dei bianconeri - complice il debutto di Cristiano Ronaldo - è stato seguito su Sky da oltre 1,3 milioni di telespettatori. L'articolo Juventus, boom di ascolti contro il Chievo per l’esordio di CR7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pjaca e l'Esordio 'piano piano' con la Fiorentina : in campo già con il Chievo? : Come riportato da Il Corriere dello Sport , il giocatore sarà gestito inizialmente in punta di piedi. Sta bene, ma ha bisogno di tempo e lavoro, non di bruciare le tappe. Possibile il debutto contro ...

André Silva/ Video - Esordio con tripletta al Siviglia : l'ex Milan fa faville in Spagna : André Silva Video, esordio con tripletta al Siviglia: l'ex Milan fa faville in Spagna e domina la sfida con il Rayo Vallecano segnando tre gol (19 agosto)(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:45:00 GMT)

JK34 - il nuovo fenomeno della Serie A : Justin Kluivert incanta all’Esordio - la Roma pronta a volare con il fuoriclasse olandese : Esordio con il botto per la Roma nella prima giornata del campionato di Serie A, importante successo per la squadra di Di Francesco contro il Torino e primi tre punti che fanno ben sperare per il proseguo del torneo. I giallorossi sono stati protagonisti di un mercato veramente importante nonostante qualche cessione importante ed il successo su un campo difficile come quello granata rappresenta già un biglietto da visita da non ...

Tripletta André Silva all’Esordio con il Siviglia : l’ex Milan rinato nella Liga [VIDEO] : Una serata che, molto probabilmente, non dimenticherà mai. Al debutto nella Liga spagnola con la maglia del Siviglia, André Silva ha messo a segno – addirittura – una Tripletta, che ha consentito alla sua squadra di battere con un netto 1-4 il Rayo Vallecano. Vallecano-Siviglia: la Tripletta di André Silva al debutto L’ex attaccante del Milan, passato nell’ultima sessione di mercato agli andalusi con la formula del prestito con ...

Dazn - problemi all’Esordio con Lazio- Napoli : streaming lento e interruzioni improvvise. L’ironia dei tifosi sui social : L’attesisissimo esordio di Dazn – che, come la conduttrice Diletta Leotta ci ha insegnato, si pronuncia Dazòn – si è rivelato un flop. Sabato sera infatti, l’avvio del campionato di Serie A è coinciso anche con l’esordio in Italia della nuova piattaforma streaming che si era aggiudicata il primo big match del campionato, Lazio-Napoli. Solo che vedere la partita è stata un’impresa da incubo per molti ...

DAZN e Sky con problemi streaming/ Esordio fallimentare della nuova stagione di Serie A : ecco cosa è successo : La nuova stagione di Serie A non è iniziata nel migliore dei modi, non per Sky e DAZN almeno. Alcuni problemi allo streaming video dell'anticipo della Serie A, hanno creato malumori.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:38:00 GMT)