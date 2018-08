Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino | la decisione della dirigenza per l’attacco

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - intesa vicina con il Bologna per Destro : Calciomercato Sampdoria – Beffa clamorosa in casa Sampdoria nelle ultime ore in casa Sampdoria, i blucerchiati avevano raggiunto l’accordo con il Valencia per l’attaccante Simone Zaza, il calciatore poi ha scelto il Torino. Cambio di strategia nelle ultime ore per la Sampdoria, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb, incontro in corso con il Bologna per Mattia Destro, si sta parlando del trasferimento in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - ecco il nome dell’ultimo colpo : visite mediche programmate : Calciomercato Milan – Il Milan ha portato avanti una campagna acquisti veramente importante, l’obiettivo è chiudere con la ciliegina sulla torta, l’arrivo di un centrocampista. Per la giornata di domani sono state programmate le visite mediche, il nome è top secret ma nelle ultime ore sono circolate numerose voci. Impossibile l’arrivo di Milinkovic-Savic dalla Lazio, molto difficile quello di Rabiot del Psg, per ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - Salvatore Laiacona racconta il portiere Leonardo Loria : “un sogno giocare con Cristiano Ronaldo” - poi il futuro ed un retroscena : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, obiettivi importanti per il club bianconero che si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League. Nella giornata di ieri partita amichevole a Villar Perosa, protagonista Cristiano Ronaldo autore del gol che ha aperto le marcature, in rete anche Dybala con una doppietta e Marchisio, il portoghese ha anche procurato l’autogol del 2-0, la ...

Esclusiva CalcioWeb – Napoli - l’agente di Inglese svela : “Domani giornata chiave per il suo futuro” : Napoli Inglese – L’inizio del campionato si avvicina. Sabato prossimo la sfida del Bentegodi tra Chievo Verona e Juventus aprirà il sipario della Serie A 2018/2019. Quella appena iniziata è quindi l’ultima settimana di calciomercato con la deadline fissata per venerdì 17. In casa Napoli continua la ricerca ad un portiere con l’ex Fiorentina Tatarusanu che sembra leggermente favorito sul messicano Ochoa. Negli ultimi ...

Esclusiva CalcioWeb – Kean - parla il fratello Giovanni : “A Verona cresciuto a livello caratteriale. Futuro? Niente Juve B - ecco cosa vuole” : Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus in questi ultimi giorni di mercato figura Moise Kean. Il baby talento bianconero è reduce da un Europeo Under 19 vissuto da protagonista con la maglia dell’Italia. Molte squadre hanno chiesto informazioni per l’attaccante classe 2000 ma al momento nessuno ha soddisfatto le richieste della Juventus, che vorrebbe mantenere il diritto di recompra sul giocatore. Per fare un punto ...

Esclusiva CalcioWeb – Futuro Sturaro - l’agente fa il punto : “Interesse reale dello Sporting. Permanenza alla Juve? Ecco cosa dico” : La chiusura del calciomercato estivo si avvicina. La deadline, in Italia, è fissata per il 17 agosto, ovvero il giorno prima dell’inizio del campionato di Serie A. In casa Juventus, dopo il ritorno di Bonucci, si lavora alle cessioni, in attesa del possibile colpo last minute. Ufficializzati i passaggi di Favilli al Genoa e Pjaca alla Fiorentina, per i quali i bianconeri manteranno il diritto di recompra, il prossimo che potrebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - tentativo per Kean della Juventus : 1/8 LaPresse ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - il centrocampista arriva dal Real Madrid : ecco l’alternativa a Modric : Calciomercato Inter – L’Inter ha portato avanti una campagna di rafforzamento veramente molto importante, i nerazzurri si candidano ad essere grandi protagonisti in campionato e Champions League. La squadra è quasi al completo, serve un ultimo tassello per consentire al tecnico Luciano Spalletti di lavorare con tranquillità: un centrocampista. Sembrava fatta per Arturo Vidal, poi l’inserimento del Barcellona ha rovinato i ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus-Milan - intesa di massima : in tre pronti a cambiare maglia [NOMI e DETTAGLI] : Sono ore fondamentali per il calciomercato, in particolar modo trattative sempre più calde tra Juventus e Milan che stanno per portare a termine una maxi operazione. Nel pomeriggio è andato in scena un contatto tra le due società, i rossoneri hanno chiesto Caldara ma il muro dei bianconeri è stato fermo, la Juventus ha proposto Benatia, iniziale no del Milan. In serata è avvenuto tra le parti un altro colloquio e secondo quanto riporta ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Allegri vuole Bonaventura : Higuain torna in pole per il Milan e le ultime su Bonucci - Caldara e Benatia : 1/6 Bonaventura (LaPresse/Spada) ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - anche Calhanoglu verso l’addio : Calciomercato Milan – Sono ore caldissime per il mercato del Milan, sono in corso infatti trattative con la Juventus, per l’attacco occhi su Higuain ma il preferito è Morata, per la difesa via Bonucci con il ritorno in bianconero, l’obiettivo per la retroguardia è Caldara ma la ‘Vecchia Signora’ è disponibile a mettere sul piatto Benatia e Pjaca. Novità importanti nelle ultime ore, secondo quanto riportato da ...

Esclusiva CalcioWeb – Chievo - le prime indiscrezioni sulla sentenza : un aspetto in particolare preoccupa il club clivense [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per il calcio italiano, nelle giornata di oggi è arrivata la sentenza sul caso Parma, il club ducale ha conservato la Serie A, cinque punti di penalizzazione da scontare nel massimo campionato italiano, un parziale sospiro di sollievo dopo la richiesta di retrocessione, il club però non è soddisfatto e ha annunciato il ricorso, l’intenzione è chiedere il completo annullamento della pena. Domani sarà il giorno del ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - i granata ci provano per Montolivo : 1/10 Spada/LaPresse ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - contatto in giornata per Morata : può essere l’ex Juve l’attaccante per Ancelotti : 1/11 LaPresse/PA ...