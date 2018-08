“Ero tutta rossa” Kate Middleton | quel segreto imbarazzante mai confessato prima

caffeinamagazine

(Di martedì 21 agosto 2018) Vero è che da quando Meghan Markle ha sposato Harry, e dunque è entrata fficialmente nella royal family, non c’è giorno che non si parli di lei. L’ultima, per dire, è sulla luna di miele ‘segreta’ poi spifferata dal settimanale Chi. I duchi di Sussex, scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini, hanno trascorso un finesettimana in Italia. Precisamente sul lago di Como, ospiti degli amici George Clooney e Amal Alamuddin aVilla Oleandra. Tutti pazzi per Meghan, l’ex attrice di Suits ora moglie dell’ex scapolo d’oro di Buckingham Palace: segreti beauty, look, spostamenti ed eventuali passi falsi della duchessa, come detto, sono all’ordine del giorno. Ma Meghan non è riuscita a rubare la scena a, la moglie di William, futuro re d’Inghilterra. Sono entrambe due ‘sorvegliate speciali’ e la stampa è ...