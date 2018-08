Ero alle Gole la mattina prima della tragedia Nessuno ci ha avvertito del

Calabria - il salvataggio di un ferito da parte dei vigili del fuoco alle gole del Raganello : l’intervento in elicottEro : Le ricerche dei dispersi alle gole del Raganello, dopo l’ondata del fiume che ha travolto gli escursionisti, sono continuate per tutta la notte. Sono più di 30 le persone soccorse e portate in salvo dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. Nel video, le immagini del salvataggio di un ferito che viene portato via in elicottero. L'articolo Calabria, il salvataggio di un ferito da parte dei vigili del fuoco alle gole del Raganello: ...

Calabria - i vertici del parco del Pollino : “L’accesso alle gole è libEro - non c’è un piano di sicurezza” : Mentre continuano le ricerche dei dispersi alle gole del Raganello, emergono alcuni dettagli sulla fruizione, da parte degli escursionisti, del parco del Pollino. Come ha spiegato lo stesso direttore, Giuseppe Melfi, “l’accesso alle gole è libero, non c’è un piano sicurezza“. Le persone, dunque, raggiungevano il torrente “anche senza le guide specializzate”. L'articolo Calabria, i vertici del parco del ...

Nibali - il numEro 1 sulle spalle risveglia le ambizioni del campione alla Vuelta : La Vuelta ha deciso e ASO e Unipublic hanno di recente reso noto il nome del corridore che partira' nella cronometro individuale di Malaga con il dorsale 1, un numero che simboleggia prestigio, ma anche responsabilita' e onore. Un numero che vale come un omaggio Lo scorso anno il dorsale più ambito era stato assegnato ad Alberto Contador, come omaggio per la straordinaria carriera che El Pistolero decise di concludere proprio con la corsa a ...

Enrico Ruggeri sta male/ Buone notizie dal cantante : "Ho un edema alle corde vocali ma me ne libererò a breve" : Come sta Enrico Ruggeri? Arrivano aggiornamenti sullo stato di salute del cantante dopo l'annullamento dei concerti del suo tour estivo: ecco come sta(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Serie A - Marani : 'Juve? Allegri deve osare ed evolversi. Inter rimandata - Milik vEro grande acquisto del Napoli' : Ricomincia il campionato, una nuova vecchia Serie A: la Juve vince ma non convince, piace Cristiano Ronaldo ma non intriga momentaneamente il gioco offerto da Allegri, che dovrebbe cambiare qualcosa ...

Ponte Morandi - Moscovici : "Ue a fianco dell'Italia - ma niente dEroghe alle regole" : La Commissione europea ha sempre aiutato l'Italia, nei limiti del possibile e nei limiti delle regole comunitarie. Continuerà a farlo anche stavolta, anche dopo la tragedia di Genova, ma senza deroghe ...

Viadotto Gignano - siamo davvEro sicuri? fotogallery : Leggi anche CRONACA Il Viadotto di Gignano chiude per lavori SICUREZZA STRADALE Superstrada, non solo restyling

Catwoman/ Su Italia 1 il film con Halle Barry nei panni dell'Eroina (oggi - 20 agosto 2018) : Su Italia 1 va in onda il film Catwoman con Halle Barry protagonista nei panni dell'eroina Patience Philips. Nel cast anche Sharon Stone e Benjamin Bratt (oggi, 20 agosto 2018)(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:56:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Strage di Genova ‘rallenta’ la legge anti-FornEro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 19 agosto. Le parole di Giuliano Cazzola su Quota 100 e le scelte del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:17:00 GMT)

ChievoVErona - frattura alle ossa nasali per Stefano Sorrentino : Brutte notizie per il Chievo: dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo, il portiere Stefano Sorrentino ha riportato una frattura alle ossa nasali, oltre a un trauma contusivo alla spalla sinistra e un ...

L'ex allenatore di Lautaro Martinez : 'Sembra AguEro - può diventare più forte. Ecco perchè lo chiamano El Toro' : Manuel Fernandez, ex allenatore di Lautaro Martinez ai tempi delle giovanili, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per raccontare il talento dell'Inter: 'In tre anni ha fatto i salti che di solito si fanno in dieci. Il rischio di confonderti è alto, quello di perdere la direzione è reale. Invece in lui di ...

Vuelta a España 2018 - diciottesima tappa : Ejea de los CaballEros-Lleida. Chance per i velocisti superstiti : La diciottesima tappa della Vuelta di Spagna 2018 è indirizzata ai velocisti, la penultima occasione prima delle ultime fatiche in montagne e della passerella di Madrid. La Ejea de los Caballeros-Lleida di 186 chilometri è stata pensata appositamente per le ruote veloci, gli sprinter si daranno battaglia in una frazione che non presenta difficoltà altimetriche e con un finale piatto rivolto alle squadre dei velocisti che avranno tutto il tempo ...

Jolanda De Rienzo e le sue ‘bombe di mercato’ : la giornalista mostra le curve prospErose - fan scatenati! [GALLERY] : Jolanda De Rienzo in occasione dell’ultimo giorno di calciomercato ha indossato un outfit che poco spazio lasciava all’immaginazione Un ‘caldissimo’ ultimo giorno di calciomercato per Jolanda De Rienzo ed i suoi fan. La bellissima e prosperosa giornalista sportiva, in occasione della conclusione della sessione estiva del mercato, ha indossato un outfit davvero provocante. Il seno, fasciato alla perfezione dentro il ...

Vip in vacanza alle isole Pontine : tra Ventotene e Palmarola - il pensiEro vola anche alla Liguria : La tragedia di Genova ha reso l'estate più triste per tutti gli italiani e anche il pensiero di tanti vip, sparsi nei vari posti di vacanza, non poteva che andare in terra ligure. C'è chi, per esempio,...