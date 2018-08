“Emma lesbica?” La verità della cantante in un post al vetriolo Su Instagram una dura

caffeinamagazine

(Di martedì 21 agosto 2018) Ne avevamo parlato a fondo qualche giorno fa: il titolone trash dal livello culturale imbarazzate ai danni di Emma Marrone. Non si parla d’altro tuttavia ed è on scena una vera e propria querelle che sta tenendo banco in questi caldi e ultimi giorni d’estate, quella tra Emma Marrone e il settimanale Io Spio. Tutto è iniziato quando la rivista di Fabrizio Corona in prima pagina ha definito lasalentina “lesbica”. L’ex allieva di Amici non sembrerebbe aver gradito questa definizione e ha deciso di rispondere per le rime con unsu. Secondo lei, infatti, le parole usate offenderebbero la dignità di molte persone e rappresenterebbero in pieno il marciumesocietà attuale. In tanti hanno supportato la Marrone, incluse alcune celebrità, mentre altri hanno ribadito come non fosse necessaria una protesta di questo tipo perché, secondo ...