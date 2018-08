Elliott punta a Gazidis come ad del Milan

Tlc in fermento : Elliott punta a Vodafone - Vivendi si sfila in Telecom : ... sulla scia delle ultime indiscrezioni, non confermate dal gruppo telefonico, di una posizione presa dal fondo attivista guidato da Paul Singer nel secondo operatore mobile del mondo. Lo riferisce ...

Milan - tre colpi per puntare in alto : con Elliott si sogna! : Il Milan torna a sognare grazie all’impegno del fondo americano Elliott dopo la disastrosa gestione targata Yonghong Li Milan, tre colpi sognare in grande. Senza spese folli e con l’oculatezza richiesta dal Fair Play finanziario, il fondo Elliott sta provando a far tornare in alto il club rossonero nel minor tempo possibile. I primi passi la nuova proprietà li ha già mossi dal punto di vista dirigenziale. Via Fassone e ...

Milan - assalto ad Higuain : Elliott punta il “Pipita” per la rinascita : assalto AD Higuain- Il Milan sarebbe pronto a mettere le mani su Gonzalo Higuain. Come riportato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, il club rossonero sarebbe pronto a tentare l’assalto all’attaccante bianconero. La cessione di Kalinic sarebbe il primo tassello per l’assalto reale e concreto al “Pipita“. Un colpo ad effetto per ridare credibilità ai […] L'articolo Milan, assalto ad Higuain: ...

Milan - Elliott dà il via alla rivoluzione : tutti i nomi per il dopo Fassone-Mirabelli - spunta un grande ex dirigente : Elliott pronto a rivoluzionare la struttura societaria del Milan: Fassone e Mirabelli rischiano il posto, ecco i nomi dei possibili sostituti Conclusa definitivamente l’era di Yonghong Li, il Milan è passato nelle mani di Elliott. Il fondo americano sembra voler prendere in mano la situazione con grande decisione, a tal punto da rivoluzionare anche l’assetto societario della squadra rossonera. L’idea sarebbe quella di ...

MILAN A Elliott : MALDINI DIRETTORE AREA TECNICA?/ Ultime notizie : Paolo ha detto sì - spunta Albertini : Il MILAN al Fondo ELLIOTT: Yonghong Li addio, contatti con nuovi acquirenti, tornano la bandiera Paolo MALDINI e l'attuale amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini?(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Milan - rispunta Rybolovlev : ma Elliott punta a rilevare il club in due/tre giorni : Elliott è pronto a rilevare il Milan, ma Yonghong Li cerca di giocarsi l'ultima carta. L'imprenditore cinese avrebbe infatti trovato un acquirente L'articolo Milan, rispunta Rybolovlev: ma Elliott punta a rilevare il club in due/tre giorni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Elliott pronto a rilevare il club. Ma spunta Rybolovlev : A partire da Rocco Commisso, che in un'intervista rilasciata in esclusiva proprio a Sky Sport ha confermato di essere pronto a convincere gli investitori del fondo a cedere subito. Sempre dagli Stati ...