Ecco il gioco venduto più rapidamente nella storia di PlayStation

Un videogioco da Oscar e i pianeti-stella. Ecco il nuovo RLab : Nel settimanale di Repubblica dedicato a scienza, tecnologia e ambiente in edicola il mercoledì visita ai creatori di 'Galline in fuga' che ora esordiscono con un videogame. E un viaggio che tocca gli esopianeti, i delfini e i dinosauri ...

The Quiet Man : Ecco le prime immagini di gioco per la misteriosa nuova IP di Square Enix : Quest'oggi Square Enix ha fornito qualche interessante nuovo dettaglio su The Quiet Man, la sua nuova IP mostrata per la prima volta a questo E3 2018, riporta Dualshockers.Innanzitutto sono stati pubblicati delle nuove immagini di gioco. In questi screenshot possiamo vedere sia il combattimento che alcuni ambienti di gioco che avremo la possibilità di esplorare. Per quanto riguarda la storia del gioco, possiamo leggere in una forma piuttosto ...

Decreto dignità è legge - Ecco cosa prevede/ Ultime notizie video - Di Maio : "vinto contro lobby gioco azzardo" : Decreto dignità è legge: via libera dal Senato al provvedimento di Luigi Di Maio. Ultime notizie, 155 voti favorevoli e 125 contrari: esulta il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:18:00 GMT)

The Long Dark : il gioco è atteso a settembre - Ecco i dettagli del lancio reatail : The Long Dark si appresta a mettere piede sugli scaffali dei negozi per questo settembre, l'annuncio giunge da Hinterland Studio & Skybound Games assieme all'apertura dei preordini su PS4 e Xbox One. Vediamo insieme i dettagli del lancio retail del gioco nel comunicato ufficiale, riportato di seguito: Insieme al publisher Skybound Games, il team Hinterland Studio è eccitato di annunciare che The Long Dark sarà disponibile per ...

Inter e Spalletti Ecco il gioco delle coppie : E stasera a Nizza, calcio d'inizio alle 20.05, diretta Sky Sport, l'Inter debutta nella International Champions Cup 2018 contro il Chelsea di Sarri. Intanto l'Inter è a un passo dal sold out negli ...

Spider-Man : Ecco 20 minuti di gameplay inedito tratti da una nuova demo del gioco : Sul palco di un evento speciale tenuto da Sony Interactive Entertainment nell'ambito della Ani-Com & Games di Hong Kong è stata mostrata al pubblico una demo di gameplay nuova di zecca di Spider-Man, che ha permesso agli astanti di godersi circa 20 minuti di gioco dell'atteso titolo di Insomniac in uscita il prossimo 7 settembre.Fortunatamente lo spettacolo non è stato fruibile solo dai partecipanti alla fiera, dato che DualShockers riporta ...

Dal GDPR al Decreto Dignità : Ecco come sta cambiando il gioco online : Mentre stiamo ancora imparando le regole di un futuro indubbiamente dominato da Internet, ci sono alcuni trend che durante questo

Fifa 19 - tutte le novità / Video - Ecco cosa cambia nella nuova versione del gioco della Ea Sports : Fifa 19, tutte le novità: Video. ecco cosa cambia con l'arrivo della nuova versione del gioco di calcio targato Ea Sports. Sarà meglio di Pes 2019? L'uscita a settembre prossimo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:35:00 GMT)

Giochi : Sistema Gioco Italia - Ecco nostre proposte - serve tavolo confronto : Roma, 10 lug. (Adnkronos/LabItalia) – Si è tenuta oggi pomeriggio, nella sede di Confindustria, a Roma, l’assemblea pubblica di Sistema Gioco Italia, la Federazione di filiera dell’industria del Gioco di Confindustria. Durante l’assemblea, Sistema Gioco Italia ha presentato 10 proposte per riformare l’intera filiera del Gioco legale, mettendo al centro la tutela del giocatore e proponendo un progresso sostenibile e ...

Horizon Zero Dawn : Ecco come si è evoluta Aloy durante lo sviluppo del gioco : Horizon: Zero Dawn è stato un successo indiscusso per Sony e la sua PlayStation 4, e come riporta PlayStationlifestyle in occasione di un'intervista con l'executive producer Angie Smets ci si è soffermati sulla protagonista del titolo, Aloy.La celebre eroina del gioco ha avuto un'evoluzione costante durante gli anni di sviluppo, infatti inizialmente il design della ragazza la prevedeva molto più giovane di quanto non fosse adesso nella versione ...

The Ballad Singer : Ecco la data di lancio del gioco realizzato dallo studio italiano Curtel Games : Curtel Games è uno studio italiano che proprio oggi ha annunciato la data di lancio dell'atteso The Ballad Singer, il loro gioco dai canoni RPG e delle Visual Novel, riporta VG247.Il gioco sarà dunque un'avventura incentrata sulla narrazione, e diventerà disponibile in Accesso Anticipato a partire dal 27 settembre, al prezzo di 19,99 euro.Riccardo Bandera, Project Manager di The Ballad Singer, ha aggiunto: Read more…