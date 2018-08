Ecco i vincitori dei Gamescom 2018 Awards

Molise Cinema - Ecco i vincitori della 16esima edizione del festival fotogallery : ... dal montatore Roberto di Tanna e dallo scrittore Roberto Moliterni ha assegnato il primo premio per il miglior corto a Cena d'aragoste di Gregorio Franchetti " perchè in un mondo che ...

'Pop Corn' : Ecco i vincitori del festival del cortometraggio : ... ' Il Pop Corn è una manifestazione in linea con le nostre tendenze, vogliamo fare meno spettacoli, ma di qualità. Il Pop Corn si inserisce in un percorso che eleva il livello e l'offerta per il ...

Premi Scopigno : Ecco gli otto vincitori! : Milan Femminile,, Alfredo Pedullà, Sport Italia,, Felice Pulici, ex portiere S.S. Lazio,, Michele Criscitiello, Sport Italia,, Marco Lollobrigida, Rai Sport,, Sergio Pirozzi, allenatore ed ex sindaco ...

Il Praemium Imperiale 2018 a Riccardo Muti e Pierre Alechinsky. Ecco tutti i vincitori : Alechinsky ha fortemente influenzato il mondo della pittura in Europa. Suscita ammirazione che egli sia ancora attivo all'età di novant'anni. Per la Scultura: Fujiko Nakaya , Sapporo, 1933, Se Isamu ...

Premio ‘Cristiana Matano’ - Ecco i vincitori : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – La giuria, presieduta da Riccardo Arena e composta da Felice Cavallaro, Raffaella Daino, Enrico Del Mercato, Roberto Gueli, Xavier Jacobelli, Vincenzo Morgante, Francesco Nuccio, Elvira Terranova e Trisha Thomas, ha proclamato i vincitori del Premio giornalistico Cristiana Matano 2018. Per la stampa estera vince Lena Klimkeit (Agenzia DPA) per il servizio dal titolo “Gerettet, aber nicht befreit: Wenn ...

Giornalisti : Premio internazionale ‘Cristiana Matano’ - Ecco i vincitori (2) : (AdnKronos) – ‘Un’edizione che si è distinta per il livello molto alto di tutti i 50 elaborati, arrivati da prestigiose testate, quali in New York Times, e da tutto il mondo, Giappone compreso, testimonianza di come il Premio sia ormai conosciuto a livello internazionale”, è il commento del presidente dell’associazione onlus ‘Occhiblu”, Filippo Mulè.Intanto è iniziato il conto alla rovescia per la ...