Ecco CR7 in bianconero con tutta la famiglia | 1 milione di like in 10'

CR7 a sEcco - ma la Juve si salva al 93' : Dal nostro inviato a Verona Basta il Chievo per riportare il marziano, e soprattutto la Juventus, sulla terra. Cristiano Ronaldo resta a secco all'esordio in serie A e scopre il bello della provincia ...

La Juventus passa al 93' per 2-3 sul campo del Chievo. CR7 a sEcco : La Juventus di Massimiliano Allegri, nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte di Genova, vince in rimonta e all'ultimo respiro per 3-2 in casa del Chievo Verona di D'Anna e si prende tre punti preziosi nel giorno dell'esordio del suo uomo simbolo Cristiano Ronaldo. I bianconeri, passati in vantaggio al 3' grazie a Khedira, hanno dominato per tutta la prima frazione ma si sono fatti riprendere dai clivensi sull'1-1 al ...

Chievo-Juventus - probabili formazioni : Allegri sceglie il 4-2-3-1 - Ecco CR7 : Chievo-Juventus- Tutto pronto per il calcio d’inizio di Chievo-Juventus, prima giornata di campionato. Si comincia con i Campioni d’Italia impegnati sul campo del Chievo. Allegri sceglierà il 4-2-3-1, con Dybala a sostegno di Cristiano Ronaldo. In difesa Cancelo giocherà dal 1′, confermato anche Bonucci. In attacco, Bernardeschi potrebbe essere preferito a Cuadrado. D’Anna si affiderà […] L'articolo Chievo-Juventus, ...

Juve - senti Sorrentino : 'CR7? Ho un trucco - Ecco come lo fermo' : Oggi CR7 è anche un'azienda che crea economia e dà da vivere a tante persone, il che in tempi di crisi è solo che positivo'. come FERMARE RONALDO - 'Il fattore video per fermarlo? Degli attaccanti ...

Subito la prima rete di CR7 - Ecco tutti i gol e gli highlights da Villar Perosa : Cristiano Ronaldo già in rete dopo 7 minuti su lancio perfetto di Leonardo Bonucci: comincia col botto la partitella in famiglia a Villar Perosa tra i giocatori della Juventus. ecco tutti gli ...

Serie A - da CR7 e Lautaro al Pipita. Ecco chi è già al top per il debutto : Mancano solo cinque giorni al fischio d'inizio di Chievo-Juventus, la partita che darà ufficialmente il via alla Serie A 2018/19. Un nuovo inizio per chi ama il calcio. E come ogni prima volta la ...

Ma quanto costa CR7... Juve - cessioni amarissime : Ecco chi sta per sacrificare : Misurare l'influenza che Cristiano Ronaldo, 33 anni, potrà avere nella Juve, ragionando in termini esclusivamente anagrafici, è uno sgambetto al buon senso. È tuttavia vero che l'arrivo del portoghese,...

Modric come CR7 - la colonia croata e la ‘distrazione’ della Juve : Ecco perchè l’Inter può vincere lo Scudetto : Difficilmente dimenticheremo quest’estate di calciomercato. E non solo per lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha senza dubbio aumentato la qualità della rosa con il colpo CR7 e con gli acquisti di Cancelo ed Emre Can. Anche se la maxi-operazione con il Milan (scambio alla pari Bonucci-Caldara e passaggio di Higuain in rossonero) non convince la maggior parte dei tifosi e rischia di rendere un po’ meno super il ...

Ecco Serie A in tv - esordio Cr7 su Sky : ANSA, - MILANO, 31 LUG - Chievo-Juventus, il debutto in Serie A di Cristiano Ronaldo andrà in onda su Sky, sabato 18 agosto alle 18, mentre sarà Lazio-Napoli, sabato alle 20.30, la prima partita in ...

Al via il CR7 show : vacanze finite - ed Ecco la villa quasi pronta per lui a Torino : Lavori in corso a ritmi serrati, Cristiano Ronaldo arriverà domani Adesso non ci sono più dubbi. Il fenomeno portoghese ha scelto, e dopo settimane in cui il toto casa ha tenuto banco, con nomi su ...

Sgarbi show sul calcio : “CR7 mi sta sul cazzo! Ecco cosa dirò al cornuto di De Laurentiis…” : Vittorio Sgarbi come sempre sopra le righe, stavolta però ha parlato di calcio e non d’arte o politica come sua consuetudine Vittorio Sgarbi… il solito Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte per una volta ha vestito i panni di critico calcistico. Sgarbi infatti ha parlato a Kiss Kiss Napoli dopo l’arrivo a Dimaro: “Ero venuto a Dimaro anche l’anno scorso, ho degli amici qui e mi hanno chiesto di venire per ...

Juventus - CR7 da record : vendute 300mila magliette - Ecco quanto ha già incassato la Juve : CR7 DA record- CR7 a già inciso un nuovo record in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal “Corriere di Torino”, l’asso portoghese ha già venduto circa 300 mila maglie ufficiali. Un record totale che ha già consentito alla Juventus di portare a casa circa 45 milioni di euro. Una cifra che ha già ripagato circa […] L'articolo Juventus, CR7 da record: vendute 300mila magliette, ecco quanto ha già incassato la Juve ...

Su Vanity Fair - Cassano e lo scrittore Marìas : Ecco chi è CR7 : In un solo giorno la Juventus in tutto il mondo ha venduto 520 mila maglie. L'effeto CR7 si fa sentire. Del campione portoghese ne parla anche il "collega" Antonio Cassano sul settimanale Vanity Fair che al fenomeno CR7 dedica la copertina ...

Cristiano Ronaldo - sei pasti al giorno ogni 3-4 ore : Ecco la dieta CR7 : Ha superato i 30 anni, ma gioca come un ventenne. Classe 1985, Cristiano Ronaldo è il calciatore del momento. Arrivato nei giorni scorsi in Italia, è già pronto a far sognare...