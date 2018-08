“È un sogno” Adriana Volpe | addio lacrime | ecco la grande novità È lei stessa a

caffeinamagazine

(Di martedì 21 agosto 2018) E alla fine è anche giusto così, dopo il polverone che si è portata dietro per le liti con il compagno di conduzione Giancarlo Magalli, anchetorna a raccogliere qualche soddisfazione. Il suo è stato un vero e proprio periodo nero, adesso però sembra che torni a splendere il sole nella sua vita personale e professionale. “Un sogno che si avvera”. Cosìdefinisce Profumo d’ estate, il format originale in tre puntate che la vede debuttare come autrice, e sperimentare dunque “l’emozione della scrittura” che da tempo voleva provare, in onda dal 25 agosto il sabato alle 17.15 su Rai2, per tre settimane. “Per la prima volta conduco un programma che è ideato, scritto e condotto da me”, racconta la presentatrice, “sono stati mesi di grandi sacrifici, di notti insonni e lunghe giornate di lavoro ma il ...