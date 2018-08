È morto Vincino

morto il vignettista Vincino : 15.40 Il vignettista siciliano Vincino , pseudonimo di Vincenzo Gallo, è Morto all' età di 72 anni. Dopo la militanza, durante la contestazione del 1968, in Lotta Continua, Vincino collabora con "L'Ora" di Palermo. Dal 1972 al 1978 lavora al quotidiano di Lotta Continua, quando passa a dirigere "l'Avventurista", inserto satirico dello stesso quotidiano del Movimento. Tra i fondatori del "Male",ha disegnato con "Il clandestino","Tango", Linus, ...

