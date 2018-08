È morto Vincino | storica firma del fumetto e della satira

fanpage

: E' morto oggi a Roma Vincino. E' stato al Foglio la nostra speranza, il nostro specchio, la nostra risorsa d’acqua… - ilfoglio_it : E' morto oggi a Roma Vincino. E' stato al Foglio la nostra speranza, il nostro specchio, la nostra risorsa d’acqua… - Gazzettino : Morto Vincino, vignettista e giornalista. Aveva 72 anni, fondò il Male - emiliobufano : RT @ilfoglio_it: E' morto oggi a Roma Vincino. E' stato al Foglio la nostra speranza, il nostro specchio, la nostra risorsa d’acqua e di al… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Èil vignettista siciliano, pseudonimo di Vincenzo Gallo, nato a Palermo nel 1946. Era malato da tempo. Autore satirico di riconosciuto livello, ha lavorato per il Corrieresera e a lungo per Il Foglio, oltre che per i giornali satirici Il Male (di cui è stato anche direttore) e Cuore.