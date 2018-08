È morto Vincino | lo storico vignettista tra i fondatori del Male

Vincino - morto a 72 anni il vignettista e giornalista siciliano : Lo scrive Vauro su Twitter, pubblicando una vignetta in onore di Vincenzo Gallo: "Hai disegnato i grandi mostri della politica italiana... E mi hai lasciato solo con i mostricciattoli". Ciao Vincino ...

È morto Vincino : Cioè Vincenzo Gallo, lo storico vignettista e illustratore del Foglio: aveva 72 anni The post È morto Vincino appeared first on Il Post.