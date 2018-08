È morto il vignettista Vincino

ilgiornale

(Di martedì 21 agosto 2018) Èa 72 anni ilsiciliano. Pseudonimo di Vincenzo Gallo, era nato a Palermo nel 1946."Oggi se n'è andato un pezzo della famiglia del Foglio. Vincenzo Gallo, per tutti, era malato da tempo ed èa Roma. Aveva 72 anni.era al Foglio da quando il quotidiano è nato, ventidue anni fa. Ha disegnato per noi fino all'ultimo giorno e la vignetta che illustra questo articolo è il suo ultimo disegno, pubblicato nel Foglio di oggi", srive il quotidiano in un editoriale pubblicato oggi sul sito."Hai disegnato i grandi mostri della politica italiana... e mi hai lasciato solo con i mostriciattoli!". Con una vignetta in cui disegna se stesso in lacrime, Vauro Senesi su Twitter dà l'ultimo saluto all'amico e collegacon cui lavorò per anni e del quale fu complice nella riedizione delle storiche riviste Il Clandestino e Il Male.La sua carrieraDurante ...