“È morta” Raganello | Immacolata non ce l’ha fatta Era dispersa con la sua famiglia

(Di martedì 21 agosto 2018) Un Paese allo sbando, l’Italia, quello raccontato in questi ultimi giorni, anche dalla stampa estera. Dopo la tragedia di Genova un altro terribile disastro ha sconvolto la quiete estiva di una nazione intera. Dopo i primi morti accertati del Pollino, ora è il momento dei ritrovamenti. Quello che sconvolge è la triste sorte di unacoinvolta nella piena delresidente a Torre del Greco: la cittadina vesuviana che ha pianto la perdita di quattro ragazzi durante il crollo di ponte Morandi a Genova. Morta una donna,Marrazzo, messi in salvo e ora ricoverati il marito,Giovanni Sarnataro, e i due figli Marco e Angela. Per le vittime il cordoglio delle istituzioni. Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba ha scritto su Facebook: “La tragedia del Pollino è diventata la tragedia di Torre del Greco: siamo addolorati, siamo ancora lacerati dal dolore per ...