Dormire poco fa sentire più sole | lo dice la scienza

dilei

: Dormire poco aumenta l’isolamento sociale - icittadini : Dormire poco aumenta l’isolamento sociale - Bradipo639 : Non chiedo molto, solo di riuscire a dormire per più di 2 ore di fila. Chissà cosa si prova a non avere la nausea d… - v_Alxd : @al4ssandra_ @myeonyongjaemin @emaspurple @EXOwithSalmon @baekjys @deaneedscass @changiwaa @fvckmekth +++perdonami… -

(Di martedì 21 agosto 2018)influisce negativamente sulle nostre relazioni sociali. Lo affermano i ricercatori dell’University of California di Berkeley, che sulla rivista Natura Communications hanno pubblicato uno studio intitolato Sleep loss causes social withdrawal and loneliness, il primo a dimostrare una correlazione tra la mancanza di sonno e la solitudine. Riposare male non sarebbe solo un danno per la salute, ma ci spingerebbe dunque all’isolamento. “Noi umani siamo una specie sociale. Eppure la privazione del sonno può trasformarci in ‘lebbrosi sociali’“, ha spiegato Matthew Walker, uno degli autori dello studio e docente di psicologia e neuroscienze. “Meno dormi, meno vuoi interagire socialmente e a loro volta le persone ti percepiscono come socialmente “ripugnante”… un circolo vizioso che potrebbe essere determinante per arrivare alla ...