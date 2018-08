Dollaro in calo | Trump ago della bilancia

Borse asiatiche in rialzo su calo del Dollaro : Teleborsa, - Domina il segno più sui principali listini asiatici. Ad influire sul risultato positivo, il calo del dollaro dopo le nuove critiche rivolte dal Presidente USA Donald Trump alla politica ...

Turchia - la lira apre in calo sul Dollaro “Sotto la soglia-rischio di Goldman Sachs” Ankara : “Subito liquidità nel sistema” : Le rassicurazioni che arrivano dalle autorità della Turchia, inclusa la liquidità iniettata dalla Banca centrale nel sistema finanziario, non frenano le vendite sulla lira turca e i timori di una nuova giornata di passione sui mercati internazionali. La moneta di Ankara ha aperto in calo, con il rapporto USD/TRY volato oltre la soglia pericolo individuata da Goldman Sachs a quota 7, per poi recuperare terreno a 6,45. Ripresa che ha lasciato ...

Un'altra vittoria di Draghi. Euro in calo sul Dollaro : carlo alberto de casa* Ancora una volta Mario Draghi è riuscito, con il suo intervento al vertice della Bce, a deprezzare l'Euro, una mossa senz'altro gradita all'export del Vecchio Continente. Il ...

Euro in calo sul Dollaro dopo le parole di Draghi : Alla conference call Draghi ha confermato la solidità della ripresa in corso, pur ribadendo l'importanza del sostegno di una politica monetaria accomodante. , GD - www.ftaonline.com,

Dollaro ancora in calo : Si segnala la forza odierna della sterlina sulle altre maggiori valute nonostante le incertezze sul percorso del Brexit e sulla tenuta dell'economia britannica. La moneta di Londra guadagna lo 0,38% ...

Yuan in calo : debolezza propria o colpa del Dollaro? : Una delle valute maggiormente sotto pressione negli ultimi tempi è stato lo Yuan. Dalla fine di giugno la valuta cinese ha ceduto oltre il 2% nei confronti del dollaro. Chiaramente questo ha allertato gli investitori, che temono possa ripetersi quanto accaduto nel 2015, quando Pechino decisa a sorpresa di procedere a una forte svalutazione della propria moneta, innescando un forte scossone sul mercato. Lo Yuan oggi e nel 2015Forse questa ...

Dollaro in calo dopo i dati Usa : I dati sul mondo del lavoro pubblicati dal Bureau of Labor Statistics dipingono un quadro articolato, con la crescita del numero dei salariati del settore non agricolo, nonfarm payrolls, a giugno di ...

Cambi : yuan ancora in calo su Dollaro : ANSA, - PECHINO, 6 LUG - Lo yuan torna a cedere sul dollaro dopo che la Banca centrale cinese ha fissato la parità a 6,6336, con un indebolimento di 156 punti base: alle 10:00 locali , le 4:00 in ...

