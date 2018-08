Docufilm di Renzi su Firenze | le prime foto delle riprese

Matteo Renzi si dà alla tv : al via il Docufilm su Firenze : Domenica scorsa Matteo Renzi ha iniziato le riprese del suo film documentario su Firenze realizzato con il produttore Lucio Presta. L'ex premier è andato nella chiesa di Santa Croce, al Ponte Vecchio e poi girerà a Palazzo Medici Ricciardi, dove è iniziata la sua carriera politica come presidente della Provincia di Firenze. Il film dovrebbe continuare nei posti più caratteristici della città come il Duomo, la Galleria dell’Accademia, Palazzo ...

Le prime foto di Matteo Renzi da conduttore TV : al via le riprese del suo Docufilm su Firenze : "Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un'emozione infinita, un sogno che coltivo da anni. Perché dentro Firenze non c'è il passato: c'è il futuro #magia", ecco le parole usate da Matteo Renzi su Twitter a corredo di alcune immagini del docufilm su Firenze in cui lui veste i panni di guida d'eccezione.Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un'emozione infinita, un sogno ...

Matteo Renzi - al via le riprese per il suo Docufilm sulle bellezze di Firenze : il primo ciak in Santa Croce : “Ore 7.00, inizio riprese nuove puntate. primo ciak #F&M #Florence @arcobalenotre”. Con poche righe su Instagram, accompagnate da una foto, il produttore Lucio Presta ha annunciato così il via alle riprese del docufilm sulle bellezze di Firenze condotto da Matteo Renzi. Nello scatto si vede l’ex premier ed ex segretario del Pd in posa davanti alle telecamere, con abito scuro e camicia bianca. Ore 7.00, inizio riprese ...

Primo ciak a Firenze per il Docufilm di Matteo Renzi : L'ex premier sarà Cicerone del capoluogo toscano in un programma tv dedicato ad una delle città più belle d'Italia. Ad...

Primo ciak a Firenze Docufilm con Renzi : Domani Renzi dovrebbe girare a Palazzo Medici Riccardi, da dove iniziò la sua carriera politica come presidente della Provincia di Firenze. Previsti poi altri ciak al Duomo, agli Uffizi, alla ...

Renzi attore e conduttore sul set di Firenze : ecco il primo ciak del Docufilm prodotto da Lucio Presta : ciak. si gira. Matteo Renzi diventa attore-cicerone per il nuovo docufilm a puntate prodotto da Lucio Presta che riguarderà le piazze più belle d'Italia. E stamattina a Firenze l'ex segretario del Pd ...

Primo ciak a Firenze per il Docufilm di Renzi : Abito scuro, camicia bianca, in posa davanti alle telecamere. Viene immortalato così l'ex premier Matteo Renzi in un post di Lucio Presta, che questa mattina ha pubblicato su Instagram uno scatto del Primo ciak a Firenze per il docufilm dedicato alle città. "Ore 7.00, inizio riprese nuove puntate. Primociak" scrive il produttore televisivo, firma del nuovo format incentrato su una delle città più belle d'Italia. --Il docufilm a puntate sarà ...

Mediaset : sfuma la trattativa con Renzi non verrà trasmesso il Docufilm sulla città di Firenze : Mediaset non manderà in onda il docufilm con Matteo Renzi su Firenze. L’accordo che si era paventato tempo fa per un probabile approdo dell’ex Presidente Del Consiglio su una delle reti del Biscione non si è raggiunto. Mediaset non trasmetterà il docufilm di Renzi Tempo fa vi avevamo messo a conoscenza del fatto che Matteo Renzi potesse tornare ad un suo vecchio amore, la tv. Non ovviamente come concorrente di qualche giochino a quiz, come i ...

Mediaset non manderà in onda il Docufilm con Matteo Renzi su Firenze : Mediaset non manderà in onda il docufilm su Firenze con Matteo Renzi. La notizia è stata anticipata poco prima di Ferragosto dal Corriere della Sera. Proprio l’emittente del Biscione era data tra i principali acquirenti del documentario in otto puntate prodotto dall’Arcobaleno Tre di Lucio Presta. Una battuta d’arresto che sorprende visto che solo a metà luglio la firma per l’acquisto sembrava imminente con il benestare ...

Matteo Renzi - partono le riprese del Docufilm su Firenze : la sboronata - cosa affitta : ... Renzi esordirà da palazzo Medici Riccardi, che solo per caso è oggi anche la sede della provincia di Firenze, trampolino di lancio della sua carriera politica.

Docufilm di Renzi su Firenze - riprese al via il 19 agosto : in onda su Mediaset? : Matteo Renzi ritorna in campo. Non in politica, ma in televisione. L'ex Presidente del Consiglio, infatti, come noto, sta preparando un ciclo di puntate (otto quelle previste) di un Docufilm per la tv sulla sua Firenze in cui spiega l'arte e il patrimonio culturale del capoluogo toscano. La novità delle ultime ore - riportata dal quotidiano Il Corriere della Sera - è che si conosce la data del via delle riprese. Inizieranno il 19 agosto ...

Renzi veste i panni di Cicerone e 'affitta' Piazza Duomo a Firenze per il suo Docufilm : Quello a cui punta il senatore Pd, però, è fare in modo che la serie venga vista in tutto il mondo. Per quanto riguarda la ricompensa, si parla di alcune centinaia di migliaia di euro, ma tutto sarà ...