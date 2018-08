Disastro in Calabria | ritrovati tre dispersi nelle gole del torrente Raganello

“È la foto della mia vita”. Disastro in Calabria : Chiara - 9 anni - trovata così : È drammatico il bilancio della tragedia delle Gole del Raganello, in Calabria. Stando agli ultimi aggiornamenti sono almeno dieci gli escursionisti travolti e uccisi dall’ondata di piena del torrente a Civita di Castrovillari, nel Pollino, in provincia di Cosenza. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre dispersi e si teme la presenza di bambini, scrive Il Messaggero. “La difficoltà ad avere un quadro ...

Alluvione Calabria - indagati per Disastro colposo il presidente della Regione Oliverio e il sindaco di Cosenza Occhiuto : Ci sono anche il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, tra gli indagati dell’inchiesta “Flumen Luto” sull’Alluvione che, nel 2015, ha colpito i Comuni di Corigliano e Rossano. In qualità entrambi di ex presidenti della Provincia di Cosenza, i due politici sono indagati per disastro colposo. Secondo l’ipotesi della Procura di Castrovillari, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, ...

Maltempo in Calabria - domani riapre la linea ferroviaria Rosarno-Tropea dopo il Disastro dei giorni scorsi : Sarà riaperto domani, venerdì 22 giugno, alle 5, il tratto di binari fra Rosarno e Tropea, lungo la linea Eccellente-Rosarno, che era stato chiuso il 18 giugno scorso a causa dell’ondata di Maltempo che aveva provocato ingenti danni ai sistemi per la gestione della circolazione ferroviaria e il cedimento di circa 20 metri di massicciata tra Joppolo e Nicotera. “Le squadre tecniche di Rete ferroviaria italiana, intervenute ...

Maltempo - Disastrosa frana a Reggio Calabria sulla SS18 : si teme abbia travolto auto - disperati soccorsi in atto [FOTO LIVE] : Grande paura e grossissimi disagi in Calabria per il Maltempo che da ieri notte non da tregua, sopratutto nella provincia di Reggio Calabria. Pochi minuti fa un’immensa frana ha interessato la SS18 “Tirrena Inferiore” tra Scilla e Favazzina. Sul posto le autorità competenti, guidate da Carabinieri e Protezione Civile, non escludono che la frana abbia coinvolto automezzi e si sta scavando tra i detriti per accertarsi che non ci siano auto ...