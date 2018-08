Dimitrov e quella strana domanda | “chi preferirei come coach fra Federer e Nadal? Dico…”

Dimitrov e quella frecciatina da ex alla Sharapova : “mi ero stancato di tutto - a volte le persone non sono come sembrano” : Grigor Dimitrov è tornato a parlare della sua storia con Maria Sharapova , regalando nuovi dettagli in merito al loro addio Una delle relazioni più chiacchierate del mondo del tennis è stata sicuramente quella fra Grigor Dimitrov e Maria Sharapova . Il tennista bulgaro, parlando più volte della fine della sua storia d’amore con Masha, non ha risparmiato qualche frecciatina alla ex. L’ultima in un’intervista rilasciata al ...

