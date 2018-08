Diciotti | Saviano attacca Salvini | Mandante di un sequestro di persona di

ilgiornale

Nave Diciotti, Roberto Saviano contro il Governo: 'Sequestro di persona plurimo di Stato' - HuffPostItalia

(Di martedì 21 agosto 2018) Non poteva mancare, ovviamente, Roberto. Lo scrittore torna adre Matteosul caso della nave, ancora ferma al porto di Catania in attesa che i Paesi Ue decidano di accogliere una redistribuzione degli immigrati a bordo."Il governo tiene in ostaggio 177 esseri umani - scrive l'autore di Gomorra - La, che da 5 giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale didiplurimo 'di Statò".Non è la prima volta chemette nel mirino il ministro dell'Interno. Famosa la sua definizione di "ministro della Mala Vita", epiteto che gli è costato (insieme ad altri fattori) una querela per diffamazione su carta intestata del Viminale. Gli appelli dello scrittore contro il leghista sono ormai all'ordine del giorno. E al centro dell'attezione c'è quasi sempre la questione ...