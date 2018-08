Diciotti in porto a Catania ma migranti non autorizzati a sbarco Ue | ' Presto soluzione'

Catania - la nave Diciotti arriva in porto : nessuno sbarco per i 177 migranti. Proteste a terra contro la linea di Salvini : Approdo senza sbarco per la nave della Guardia Costiera italiana ‘Ubaldo Diciotti’ con a bordo i 177 migranti salvati in un’unica operazione di soccorso al largo di Lampedusa la notte tra il 15 e il 16 agosto. Il pattugliatore dopo essere stato per giorni in rada davanti alla costa dell’isola di Lampedusa ha fatto rotta verso il capoluogo etneo dove è arrivato lunedì sera poco dopo le 23.30. Questa mattina, davanti al molo di Levante, la rete ...

NAVE Diciotti SENZA PORTO - FARNESINA : "INTERVENGA UE"/ Ultime notizie migranti - caos dopo ultimatum Salvini : NAVE DICIOTTI SENZA PORTO: migranti, ultimatum Salvini 'aiuti Ue o li rimandiamo in Libia'. Ultime notizie, FARNESINA scrive all'Ue.

Diciotti ancora in mare - a Lampedusa spunta striscione : 'Porto aperto' - : Il messaggio, che si trova di fronte al mare in piazza Castello, è rivolto idealmente alla imbarcazione della Guardia Costiera da cinque giorni al largo dell'isola siciliana con a bordo 177 migranti ...

