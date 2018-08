DICIOTTI A CATANIA | SALVINI | “NO SBARCO” Ultime notizie | Bertolaso | “migranti? Su nave

Perché la nave DICIOTTI è ferma nel porto di Catania : Roma, 21 ago., askanews, - Niente sbarco finché non ci sarà certezza che i migranti andranno altrove: il ministro dell'Interno Matteo Salvini difende la sua linea sul caso della nave della guardia ...

La nave DICIOTTI a Catania aspettando una risposta dall'UE che tarda : Teleborsa, - Questione migranti in primo piano , mentre la nave della marina militare "Diciotti" , con 177 persone a bordo, resta attraccata al porto di Catania , in attesa di capire se e quando ...

DICIOTTI in porto a Catania ma migranti non autorizzati a sbarco. Ue : 'Presto soluzione' : A bordo della nave 177 persone tratte in salvo al largo di Lampedusa. L'obiettivo di Salvini è ottenere un via libera di Bruxelles per la redistribuzione anche in altri paesi dell'Ue -

NAVE DICIOTTI : SALVINI “STATI UE CI LASCIANO I MIGRANTI”/ Ultime notizie - scalo senza sbarco a Catania : Migranti, NAVE DICIOTTI: le Ultime notizie, SALVINI "contro" Toninelli sullo sbarco a Catania “attendiamo risposta Ue”. Membro Guardia Costiera attacca il Governo, "imbarazzante"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:40:00 GMT)

La DICIOTTI è a Catania ma i migranti sbarcheranno solo se smistati in tutti i paesi UE : Negli ultimi anni oltre 700.000 migranti sono stati accolti solo in Italia, ma adesso è il momento che anche gli altri Stati membri dell’Unione Europea facciano la loro parte: il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo aveva gia' detto alcuni giorni fa, i migranti della nave Diciotti possono anche sbarcare in Italia a patto che vengano smistati in tutti i paesi membri UE. Dopo aver vagato nel Mar Mediterraneo per cinque giorni, la nave è di ...

Catania - la nave DICIOTTI arriva in porto : nessuno sbarco per i 177 migranti. Proteste a terra contro la linea di Salvini : Approdo senza sbarco per la nave della Guardia Costiera italiana ‘Ubaldo Diciotti’ con a bordo i 177 migranti salvati in un’unica operazione di soccorso al largo di Lampedusa la notte tra il 15 e il 16 agosto. Il pattugliatore dopo essere stato per giorni in rada davanti alla costa dell’isola di Lampedusa ha fatto rotta verso il capoluogo etneo dove è arrivato lunedì sera poco dopo le 23.30. Questa mattina, davanti al molo di Levante, la rete ...

La DICIOTTI è a Catania ma i migranti sbarcheranno solo se smistati in tutti i paesi UE : Negli ultimi anni oltre 700.000 migranti sono stati accolti solo in Italia, ma adesso è il momento che anche gli altri Stati membri dell’Unione Europea facciano la loro parte: il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo aveva già detto alcuni giorni fa, i migranti della nave Diciotti possono anche sbarcare in Italia a patto che vengano smistati in tutti i paesi membri UE. Dopo aver vagato nel Mar Mediterraneo per cinque giorni, la nave è di ...

DICIOTTI a Catania. Salvini : "Non autorizzata a sbarco" : Sarà un porto italiano, e non poteva essere altrimenti, ad accogliere la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, ferma da quattro lunghi giorni al largo dell'isola di Lampedusa con a bordo 177 migranti tratti in salvo nei giorni precedenti nel Mar Mediterraneo.Come già accaduto in passato proprio con la stessa nave Diciotti, il governo italiano si è reso protagonista di un altro braccio di ferro con l'Unione Europea e oggi, pur non ...

La DICIOTTI arriva nel porto di Catania ma i migranti non sbarcano. Viminale : “Nessuno scende senza risposte dall’Ue” : Alla fine la nave Diciotti è arrivata a Catania, ma nessuno sbarco è stato effettuato. Dopo giorni in rada a Lampedusa e una giornata di annunci incrociati tra ministero dei Trasporti e Viminale, l’imbarcazione della Guardia Costiera con a bordo 177 migranti è arrivata alle 23.30 circa nel porto orientale della Sicilia. Secondo Save the Children, a bordo ci sono diversi minorenni e 28 di questi, sarebbero non accompagnati. Sul molo di ...

La DICIOTTI nel porto di Catania ma i migranti restano a bordo : Teleborsa, - La nave della marina militare italiana "Diciotti" ha raggiunto il porto di Catania dopo cinque giorni di navigazione al largo delle coste di Lampedusa, ufficialmente per uno "scalo ...

Nave DICIOTTI a Catania per "scalo tecnico" : Salvini ribadisce la linea dura, mentre il premier Conte cerca una difficile mediazione in Europa. Numerosi gli appelli per far sbarcare le 177 persone a bordo

La "DICIOTTI" nel porto di Catania ma i migranti restano a bordo : La nave della marina militare italiana "Diciotti" ha raggiunto il porto di Catania dopo cinque giorni di navigazione al largo delle coste di Lampedusa, ufficialmente per uno "scalo tecnico" in un "...

Migranti - nave DICIOTTI a Catania ma niente sbarco senza intervento Ue : Migranti, nave Diciotti a Catania ma niente sbarco senza intervento Ue Il pattugliatore della Guardia costiera, con a bordo 177 persone soccorse nei giorni scorsi al largo di Lampedusa, è ormeggiato nel porto della città siciliana. Nessuno, però, scenderà prima che venga presa una decisione sulla ripartizione tra i Paesi ...

Migranti - nave DICIOTTI a Catania ma niente sbarco senza intervento Ue - : Il pattugliatore della Guardia costiera, con a bordo 177 persone soccorse nei giorni scorsi al largo di Lampedusa, è ormeggiato nel porto della città siciliana. Nessuno, però, scenderà prima che venga ...