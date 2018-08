Detenuti in Italia | ignorati in Europa

Migranti - contropiano di Salvini : entro l'estate via la protezione umanitaria - Detenuti via dall'Italia - Cie uno per regione : "Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina". Matteo Salvini boccia la proposta della Commissione Europea sull'immigrazione (6mila euro per ogni migrante accolto) e prepara il suo 'contropiano'. E' un decreto, al Viminale i tecnici ci stanno lavorando e sperano di sfornarlo per l'estate. Tre i punti cardine: via la protezione umanitaria istituita dal primo governo Prodi nel '98; rispedire nei paesi ...