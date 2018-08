Delusi dal Palermo? Le tifose rosanero lanciano una ' sfida' d' amore

Val di Susa - No Tav Delusi dal M5s : 'Potevano fare molte cose' | : Resa pubblica una lettera circolata in ambienti ostili alla costruzione della Torino-Lione. Nel testo si critica duramente la forza di governo. Poi il leader del movimento di protesta precisa: "...

Boccia : «Delusi dal Governo - si rischia di scendere in piazza» : Il numero uno degli industrialoi avverte: «Una manovra elettorale fa male al Paese. Tria ha ragione sul debito, va ascoltato»...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY qualifiche live : Delusione Rossi - è fuori dalla Q2! (Gp Austria 2018) : Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Austria 2018 a Zeltweg Spielberg: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:21:00 GMT)

I 70 anni di Pernat – Dalla Delusione Iannone all’amore per Rossi - Carlo sincero : “Marquez sarebbe potuto diventare il nuovo Valentino” : Per i suoi 70 anni Carlo Pernat confessa le sue preferenze all’interno dei box, dal sentimento di delusione nutrito nei confronti di Iannone all’amore per CapiRossi e Valentino Rossi Carlo Pernat compie 70 anni e festeggia la sua vita ‘spericolata’ con le persone che gli vogliono bene. Il manager di MotoGp racconta a Gazzetta dello Sport aneddoti particolari di questi suoi 70 anni di vita, provando ad essere sincero ...

Italia Sì - Rita Dalla Chiesa torna in Rai dopo la Delusione di Mediaset : Italia Sì, il nuovo contenitore del sabato pomeriggio di Rai 1 condotto da Marco Liorni, avrà come ospite fissa Rita Dalla Chiesa, reduce dal suo Ieri Oggi Italiani

Presidenza Rai - Tajani : «Non voteremo Foa - Delusi dal metodo» : «Non potremo votare il candidato presidente della Rai indicato dal governo, avremmo voluto che si seguisse un metodo completamente diverso». Lo ha detto vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani ...

Italia Under 19 - Nicolato : 'Dispiaciuti - non Delusi'. Costacurta : 'Dalle sconfitte si costruiscono vittorie' : E' andata così, sconfitta in finale al fotofnish e secondo posto, ma la baby Italia è stata eroica. Straordinaria e spettacolare, bella da vedere e ricca di pathos, non ha mai mollato. Doppietta di ...

Napoli - i tifosi Delusi dal mercato e nel mirino finisce Roberto Inglese [FOTO] : 1/9 LaPresse/Massimo Paolone ...

Delusione Fiorentina : battuta a Moena dal Venezia - : Nuova Delusione per la Fiorentina, che in amichevole a Moena perde per 1-0 contro il Venezia di Stefano Vecchi. Decisiva la rete di Segre al 91', che chiude malissimo la settimana dei gigliati, ...

Coppia svizzera accusa dopo lo scippo 'Delusi dall'indifferenza della gente' : Lo strappo violento della collanina, la rincorsa tra i vicoli per bloccare il malvivente e le urla contro i cittadini affacciati al balcone. Questi momenti rimarranno impressi nella memoria dei due ...

Vescovo scrive a Conte : "No a porti chiusi - Delusi dall'Italia" : Poi una sorta di stoccata al ministro dell'Interno e agli slogan utilizzati dalla formazione politica che guida: 'Al di là di un'incomprensibile indifferenza o di un discutibile privilegio , 'prima ...

Delusi dalla Raggi. Roberta Lombardi sulle sconfitte romane di M5S : "Roma non sta cambiando passo" : "Penso che molti nostri elettori nella capitale non siano andati a votare perché, dopo due anni di amministrazione a cinquestelle, sono in attesa di risultati più evidenti, di un miglioramento più concreto". In un'intervista all'edizione romana della Repubblica, Roberta Lombardi mette nel mirino i primi due anni della giunta M5S guidata da Virginia Raggi, "stiamo facendo di tutto per rianimare una città lasciata in ...

Delusione dal mondo della scuola - Ricorrenti DS 2011 : “Il Ministro Bussetti e il governo non ci ascoltano” : Sono ore di attesa per i Ricorrenti al concorso DS 2011, di Delusione per l’imminente (oggi 27 Giugno) pubblicazione dei 4000 quiz per la prova preselettiva del Concorso DS 2018. A nulla sono serviti, infatti, i numerosi appelli di molti docenti al MIUR e al governo affinchè fosse rimandata la prova preselettiva prevista per il […] L'articolo Delusione dal mondo della scuola, Ricorrenti DS 2011: “Il Ministro Bussetti e il ...