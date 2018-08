De Laurentiis sul Bari Ultime notizie | Riporterò i galletti in Serie A il più

Bari - De Laurentiis scatenato : “presto in Serie A - ecco il nuovo allenatore” - tutto anche sul mercato : Dopo il fallimento il Bari si prepara a ripartire dalla Serie D con De Laurentiis presidente. Importanti obiettivi del numero uno, annunciato il nuovo allenatore: “il presidente sarà mio figlio Luigi, il sottoscritto ed Edoardo, l’altro mio figlio, saremo presidenti onorari. Questa squadra deve arrivare in Serie A il prima possibile. Cornacchini sarà l’allenatore? Sì, a breve Pompilio spiegherà il perché della scelta. Abbiamo scelto ...

De Laurentiis e il "sospetto" sulla Roma : "Ho il dubbio che abbia lo stesso proprietario del Liverpool" : La stoccata arriva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui il presidente del Napoli sostiene di avere "il dubbio che il vero proprietario della Roma sia anche quello del Liverpool, un ...

Napoli - De Laurentiis shock - sospetti sulla Roma : “non può disputare la Champions - il vero proprietario è quello del Liverpool” : Il presidente del Napoli De Laurentiis è come al solito scatenato, il numero azzurro parla della squadra di Carlo Ancelotti ma nel mirino sono finite alcune dichiarazioni shock sulla Roma in un’intervista ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “io sono un sostenitore di Ancelotti, non gli metto ansia, so che avrà bisogno di tempo ma che i tifosi smaniano, vogliono vincere: vogliamo vincere anche noi ma servirà ...

Napoli - De Laurentiis shock sulla Juventus : “arriviamo secondi perché qualcuno imbroglia” : Il campionato non è ancora iniziato ma già le polemiche sono clamorose, in particolar modo per la lotta scudetto tra Juventus e Napoli. La situazione è sempre più calda in particolar modo per alcune dichiarazioni da parte del numero uno del Napoli De Laurentiis, rilasciate a Sky Sport: “Tutti pensano solo allo Scudetto, è giusto così, ma forse tutti non capiscono dov’era la squadra 14 anni fa e non capiscono neanche che la Juve fa ...

Napoli - scontro De Laurentiis-Comune sul San Paolo : I lavori a rilento dell'impianto di Fuorigrotta causano le ennesime polemiche: a rischio la nuova convenzione quinquennale e la partita contro il Milan

Italia in multiproprietà. De Laurentiis sulle orme di Lotito : un altro club meglio della seconda squadra : De Laurentiis acquisisce il Bari e il Commissario Figc deve registrare un altro duro colpo alle seconde squadre, ieri la Corte d'Appello ha rimandato all'esame del Tribunale Federale il ricorso della ...

Bari - De Laurentiis : 'Vogliamo tornare presto in Serie A. Lavoreremo sulle multiproprietà' : Gli olandesi hanno scelto il Napoli come il club più cresciuto al mondo negli ultimi dieci anni. Quando mi hanno informato del Bari ero in ritiro a Dimaro con la squadra, volevo vivere tutte le fasi ...

La Serie A punta il Bari : sul tavolo le proposte di De Laurentiis - Preziosi e Lotito : Sono undici le proposte giunte al Comune di Bari per l'assegnazione del titolo sportivo della squadra pugliese. L'articolo La Serie A punta il Bari: sul tavolo le proposte di De Laurentiis, Preziosi e Lotito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - De Laurentiis ammette : “Ho chiesto Darmian. Sul portiere dico che…” : HO chiesto DARMIAN- Aurelio De Laurentiis, come trascritto dai colleghi di “SportMediaset“, avrebbe svuotato il sacco sul fronte mercato. Obiettivo terzino e poi caccia ad un nuovo portiere dopo il brutto infortunio di Meret. Silenzio totale sul capitolo Cavani, anche se lo stesso Ancelotti ha dichiarato: “Cavani? Solo voci” “DARMIAN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO” […] L'articolo Napoli, De Laurentiis ...

Napoli : De Laurentiis critica la Lega sulla Coppa Italia : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha criticato la Lega di serie A sul calendario della Coppa Italia: “E’ l’ultima grande affermazione – ha detto – dell’incapacità professionale della Lega, di chi pensa queste stupidaggini. Se giochiamo l’ultima partita dell’anno il 29 dicembre, c’è chi parte anche per il Sudamerica. O comunque i giocatori hanno diritto di andare dove ...

Napoli - De Laurentiis fa il punto sul mercato : “non ho fatto nessuna offerta per Di Maria. Balotelli? Sono anni che gli dico no” : Il presidente del Napoli ha parlato del mercato, sottolineando come Balotelli e Di Maria non arriveranno mentre Mertens resterà in azzurro “E’ falsissimo che abbiamo offerto 30 milioni per Di Maria. Balotelli? Non interessa, Sono anni che gli dico di no. Mertens invece resta“. Mertens – Gerardo Cafaro/LaPresse Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, smentisce l’interesse per Angel Di Maria e Mario ...

Napoli - calendario di inizio campionato da brividi. De Laurentiis accelera sul mercato : Dalla trasferta in casa della Lazio alla prima al San Paolo con il Milan, passando per lo scontro diretto con la Juventus di fine settembre: il patron corre ai ripari per evitare una partenza ad ...

Napoli - De Laurentiis sul calendario : 'Avvio difficile - ma ho fiducia in Ancelotti' : E' nato ufficialmente il campionato di Serie A 2018/2019, che partirà nel weekend del 18 e 19 agosto. Sorteggiato il calendario, è stato definito il percorso di tutte le 20 squadre partecipanti. ...

Sgarbi show sul calcio : “CR7 mi sta sul cazzo! Ecco cosa dirò al cornuto di De Laurentiis…” : Vittorio Sgarbi come sempre sopra le righe, stavolta però ha parlato di calcio e non d’arte o politica come sua consuetudine Vittorio Sgarbi… il solito Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte per una volta ha vestito i panni di critico calcistico. Sgarbi infatti ha parlato a Kiss Kiss Napoli dopo l’arrivo a Dimaro: “Ero venuto a Dimaro anche l’anno scorso, ho degli amici qui e mi hanno chiesto di venire per ...