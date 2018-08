DAZN si scusa con i tifosi | “ci impegneremo per migliorare”

sportfair

: Prima giornata di #SerieA - Arrivano le scuse di DAZN - fantagazzetta : Prima giornata di #SerieA - Arrivano le scuse di DAZN - fantagazzetta : Il Ceo di Dazn si scusa: 'Ci rammarichiamo per i disagi che i tifosi hanno avuto' - OSCARMORONI : DAZN (che non chiede scusa) sotto il tiro dei social. Il crocevia è ... -

(Di martedì 21 agosto 2018) James Rushton, ceo di, ha parlato di quanto accaduto nel primo weekend di trasmissione delle gare della Serie A James Rushton, ceo di, ha parlato dell’avvio del campionato in relazione alla trasmissione via internet delle tre gare acquisite da Perform. Il ceo di, parlando alla Gazzetta dello sport, si èto in parte per i disguidi: “Per prima cosa, diciamolo chiaramente: avendo ial centro del nostro business qualsiasi problema che impatta sull’esperienza dida parte dei fan è un problema serio e, ovviamente, ci rammarichiamo per i disagi che ihanno potuto avere.monitora la sua pila tecnologica e le relative prestazioni per il consumatore finale in tempo reale utilizzando oltre 250 punti dati individuali. Ciò significa che abbiamo avuto assoluta chiarezza delle prestazioni della piattaforma, incluso il peggioramento ...