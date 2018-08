Dario Argento | nessun commento sulle accuse contro la figlia Asia

Asia Argento cacciata da X Factor?/ Parla il padre Dario : "Le accuse di molestie? Secondo me non sono vere!" : Asia Argento fuori da X Factor? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:36:00 GMT)

Caso Asia Argento - il padre Dario : 'Molto turbato - ma è tutto vero?' : "In questo momento non so assolutamente cosa pensare, ma le cose dette potrebbero anche non essere vere". Dario Argento, regista e padre di Asia, parla così dopo l'articolo del New York Times secondo ...

Asia Argento accusata di molestie - il padre Dario : “Che cosa brutta. Non mi va di parlarne” : “Che cosa brutta. Non mi va di parlare di questo fatto finché non mi sono fatto un’idea precisa”. Non dice altro il regista Dario Argento, contattato da Il messaggero, sulla bufera che ha colpito la figlia Asia Argento dopo l’indiscrezione del New York Times, secondo cui avrebbe sborsato 380 mila dollari per fermare l’azione legale da 3,5 milioni minacciata da Jimmy Bennett per danni emotivi e finanziari subiti dopo ...

Asia Argento non è indagata. Il padre Dario : "Sono molto turbato - ma bisogna vedere se è vero" : Asia Argento non è indagata per le accuse di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne: lo ha riferito la polizia all'Afp. L'attrice è finita al centro di un polverone dopo che il New York Times ha pubblicato la notizia di un accordo da 380mila dollari stretto con il collega Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro intimo nel 2013, quando lui era ancora minorenne. Secondo un portavoce del dipartimento dello sceriffo ...

La reazione di Dario Argento alle accuse ad Asia : "Che brutta cosa" : La bufera che ha colpito Asia Argento, l'attrice e paladina anti-violenza, sferza più forte che mai dopo l'indiscrezione del New York Times, secondo cui la figlia di Dario Argento avrebbe sborsato 380 mila dollari per fermare l'azione legale da 3,5 milioni minacciata da Jimmy Bennett per per danni emotivi e finanziari subiti dopo un rapporto sessuale del maggio 2013.Le parole di papàE ora quel padre che l'ha sempre difesa non può far altro che ...

“Che cosa brutta”. Dario Argento rompe il silenzio. Parla così di Asia e del caso Jimmy Bennet : Asia Argento non è indagata per le accuse di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne. Lo ha riferito la polizia dopo che il New York Times ha pubblicato, nella giornata di ieri, la notizia di un accordo da 380mila dollari fra l’attrice e il collega Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro intimo nel 2013, quando lui aveva 17 anni. Una portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha detto che non ...

Asia Argento accusata di molestie - il papà Dario sconvolto : «Che cosa brutta» : «Che cosa brutta»: le parole di Dario Argento, il padre di Asia, il grande regista horror 78enne, sono segnate da una voce al telefono decisamente affranta. Ne parla Il Messaggero, che ha sentito Argento dopo la nuova bufera che ha investito la figlia, attrice in numerosi suoi film.--papà Dario finora ha sempre appoggiato le battaglie anti-violenza di Asia, spesso presente nei suoi film, da La terza madre a Dracula 3D fino a La Sindrome di ...

Asia Argento - l'amarezza del padre Dario sulle molestie al minorenne : 'Che cosa brutta' : Da simbolo delle vittime delle molestie sessuali nel mondo dello spettacolo, Asia Argento è diventata carnefice dopo l'indisceszione del New York Times secondo la quale avrebbe pagato 380 mila dollari ...

Asia Argento accusata di molestie - lo choc del padre Dario : 'Che cosa brutta' : La voce al telefono è decisamente affranta. 'Che cosa brutta', esclama Dario Argento, il padre di Asia, investito dalla nuova bufera che vede protagonista la primogenita, molto amata e attrice in ...

Asia Argento accusata di molestie - lo choc del padre Dario : 'Che cosa brutta' : La voce al telefono è decisamente affranta. 'Che cosa brutta', esclama Dario Argento, il padre di Asia, investito dalla nuova bufera che vede protagonista la primogenita, molto amata e attrice in ...

Asia Argento accusata di molestie - parla il padre Dario : 'Che cosa brutta' : La voce al telefono è decisamente affranta. 'Che cosa brutta', esclama Dario Argento, il padre di Asia, investito dalla nuova bufera che vede protagonista la primogenita, molto amata e attrice in ...

Dario Argento scrive Dylan Dog - è il sogno di una generazione : L'albo adesso in edicola del personaggio di Tiziano Sclavi è l'incontro che i ragazzini degli anni Ottanta avevano sempre auspicato

Profondo Nero di Dario Argento : una storia di Dylan Dog : Il testo, dai toni pessimistici , d'altronde ci troviamo nel mondo dell'orrore, , cela, però, al suo interno, un fragile elemento di positività: di fronte al meccanismo padrone/servo, l'individuo può,...

Profondo nero - Dario Argento scrive una storia di Dylan Dog : O forse sarebbe meglio dire di un incubo, date le circostanze! Racconta l' incontro perfetto tra due icone dell'horror italiano , nel mondo del cinema e in quello del fumetto . Pensiamo che per i ...