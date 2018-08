Dal crollo di Genova alla tragedia del Pollino | il napoletano piange le sue vittime di

Crollo Genova - Zaia : serve holding autostraDale del Nord-Est : Venezia, 21 ago., askanews, - 'Ne ho parlato io per primo, otto anni fa, e ho visto tanti sorridere di fronte alla mia idea così come quando ho rilanciato l'idea nel 2015'. Così il governatore del ...

Crollo Genova - camionista ceco dimesso da ospeDale San Martino : Genova, 21 ago., askanews, - Martin Kucera, il camionista della Repubblica Ceca di 46 anni ricoverato all'ospedale San Martino di Genova dopo essere rimasto ferito nel Crollo di Ponte Morandi, è stato ...

Crollo ponte Genova - Protezione Civile : in 10 giorni via i detriti Dal torrente : “Credo che in una decina di giorni potrà avvenire“: lo ha dichiarato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in merito al tempo necessario per rimuovere tutte le macerie di ponte Morandi dall’alveo del Polcevera. Si teme infatti che in caso di forti piogge il torrente possa esondare. L'articolo Crollo ponte Genova, Protezione Civile: in 10 giorni via i detriti dal torrente sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte - zona rossa interdetta - scricchioli provenienti Dal ponte. Pronti ad abbatterlo. : zona rossa interdetta anche ai mezzi di soccorso in attesa dei risultati delle verifiche. La Procura: Pronti ad abbattere il viadotto in caso di pericolo Scricchiola quello che resta del ponte Morandi. Il moncone est del ponte crollato scricchiola, stando a quanto segnalato nella serata di domenica da alcuni cittadini genovesi. Per questo i vigili del fuoco hanno sospeso le operazioni di recupero degli oggetti personali dalle case evacuate. La ...

Crollo ponte Genova - sopravvissuto : "Salvato Dallo spostamento d'aria" - : Un artigiano edile che si è salvato dal cedimento del viadotto Morandi a Genova, ricorda quei momenti drammatici: "Ho perso i sensi e il fiato per il colpo che ho preso". E spiega ai giornalisti di ...

Crollo ponte Genova - sopravvissuto : “Salvato Dallo spostamento d’aria” : Crollo ponte Genova, sopravvissuto: “Salvato dallo spostamento d’aria” Un artigiano edile che si è salvato dal cedimento del viadotto Morandi a Genova, ricorda quei momenti drammatici: “Ho perso i sensi e il fiato per il colpo che ho preso”. E spiega ai giornalisti di non riuscire a guardare il ponte, pensando a chi non ce l’ha ...

Crollo sulla spiaggia di Zingarello in Sicilia : bagnanti in fuga sfiorati Dalle rocce : Attimi di terrore sulla spiaggia del Zingarello ad Agrigento. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito nel Crollo di un costone di roccia alto qualche decina di metri. I massi si sono staccati ...

Crollo ponte - scricchiolii Dal moncone : stop al recupero dei beni degli sfollati | Procura : "Pronti a via libera per abbatterlo" : Il viadotto è pericolante: potrebbe essere concesso entro breve il dissequestro dell'area per poi procedere all'abbattimento. Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e statalizzarla.

Ponte Morandi - il momento del crollo del viadotto ripreso Dalle telecamere di sicurezza. Il nuovo video : La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere di sicurezza, del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, a Genova, sulla A10. Nel filmato si vedono le auto passare sul viadotto e, a un certo punto, il collasso della strada. L'articolo Ponte Morandi, il momento del crollo del viadotto ripreso dalle telecamere di sicurezza. Il nuovo video proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crollo Ponte Morandi - Autostrade riceve lettera contestazione Dal MIT : Teleborsa, - Autostrade per l'Italia ha ricevuto la lettera di contestazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , MIT ,. Una lettera già preannunciata dalla stampa nei giorni scorsi. ...

Crollo Genova - Autostrade : ricevuta lettera contestazione Dal Mit : Milano, 20 ago., askanews, - Autostrade per l'Italia ha ricevuto in data odierna la lettera di contestazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già anticipata dalla stampa nei giorni ...

Crollo ponte Genova - Bertolaso : il ponte Morandi “mi faceva paura - si ballava ed il manto straDale era scivolosissimo” : “A me hanno insegnato che la fretta partorisce i gattini ciechi. In Cina ricostruiscono un ponte in poche settimane. In Giappone idem. Ma noi non siamo ne’ la Cina, ne’ tantomeno il Giappone. Dopo questo danno incommensurabile occorre capire gli errori e cercare di non ripeterli. In otto mesi si fa un ponte ‘baby’, una bretella in acciaio. Un’opera strategica va fatta, non dico andando piano, ma mettendo sul ...

Crollo ponte Genova : rumori Dal viadotto - accertamenti in corso e zona rossa interdetta : Nella notte e questa mattina sono stati uditi rumori provenienti dal moncone est del ponte Morandi a Genova: in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le operazioni di recupero delle masserizie e degli oggetti personali dalle abitazioni evacuate. Sono stati attivati accertamenti tecnici, ancora in corso. La zona rossa è interdetta anche ai mezzi di soccorso in attesa dei risultati delle verifiche. L'articolo Crollo ...

Crollo del Morandi - lo strano caso dei tweet Dal Messico : Dalle 11.36 del 14 agosto, orario del Crollo del Ponte Morandi, fino alla tarda serata dello stesso giorno, su Twitter le interazioni con hashtag relativi alla tragedia sono state 2...