DAL BRASILE ' La mia vita nelle favelas | dove muoiono due minorenni a settimana'

osa vuole il capo del Pentagono DAL Brasile? - : Lunedì scorso il numero uno del Pentagono James Mattis ha incontrato i ministri della Difesa e degli Esteri del Brasile per discutere argomenti legati alle relazioni bilaterali e le questioni ...

DAL BRASILE : 'Duello Italia-Selecao per Luiz Felipe della Lazio' : ROMA - Arrivato dalla Salernitana a fari spenti ha convinto prima Simone Inzaghi e poi i tifosi della Lazio , ma le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in Brasile dove ora temono di ...

Brasile - Lula si candida alle elezioni DAL carcere/ L'ex presidente sfida i giudici : deve scontare 12 anni : Brasile, Lula si candida alle elezioni dal carcere: ultime notizie, L'ex presidente sfida i giudici, deve scontare dodici anni di reclusione per la condanna per corruzione(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 10:32:00 GMT)

A 72 anni Lula sfida la giustizia e il ridicolo. DALla cella si candida a - ri - guidare il Brasile : Lula, il galeotto più celebre dell'America latina, è da ieri il candidato ufficiale alla presidenza del Brasile del PT, il Partito dei lavoratori da lui fondato nel 1980. Lula, oggi 72enne, aspira ...

Lula è pronto a ricandidarsi - DAL carcere - alla guida del Brasile : L'ex presidente Luis Inacio Lula da Silva ha deciso di candidarsi di nuovo alla guida del Brasile . Intervistato al quotidiano La Repubblica , Lula ha dichiarato: 'Il mio arresto è stato una colossale ...

Lula è pronto a ricandidarsi (DAL carcere) alla guida del Brasile : L'ex presidente Luis Inacio Lula da Silva ha deciso di candidarsi di nuovo alla guida del Brasile. Intervistato al quotidiano La Repubblica, Lula ha dichiarato: "Il mio arresto è stato una colossale ingiustizia, mi candido per tornare alla guida del Paese, che sta vivendo una crisi drammatica".Detenuto nel carcere di Curitiba dal 7 aprile scorso, l'ex presidente brasiliano sta scontando una pena di 12 anni per corruzione passiva e riciclaggio. ...

Brasile - Lula DAL carcere : 'Mi ricandido alle elezioni' - : In un'intervista al quotidiano La Repubblica, l'ex presidente ha confermato la volontà di correre per le presidenziali di ottobre. Intanto il Partido dos Trabalhadores ha convocato i militanti ad una ...

DAL BRASILE : 'Monchi - idea Guga. Ma il Siviglia è in vantaggio sulla Roma' : ROMA - Potrebbe scatenarsi un'asta europea per la stellina dell'Avaì Guga. Sono infatti 4 le squadre interessate al terzino 19enne: Roma, Siviglia, Benfica e Bordeaux. Secondo Globoesporte Monchi ...

Dolcenera : «DAL Salento al Brasile - il mio pop a tutto ritmo» : 'Ho voluto tirare fuori la mia anima black, quella più nuda e selvaggia. Per scoprire che c'è un filo rosso tra i ritmi della mia terra, il Salento, e quelli latino-americani'. Galeotto fu, per ...

Neymar - DAL BRASILE : emissario del Real Madrid contatta il papà del giocatore : Partito Cristiano Ronaldo, il Real Madrid inizia l'opera di ricostruzione e il primo nome sulla lista di Florentino Perez resta sempre quello di Neymar. Tant'è, scrive oggi il brasiliano 'Globesportè, ...

Fuzato - DAL BRASILE Under 20 alla firma con la Roma : Roma - Ha scelto un vestito elegante per il giorno più importante della sua carriera: si è presentato all'aeroporto di Fiumicino indossando un completo celeste da cerimonia, da manager, da agente di ...

Brasile : bambino con problemi comportamentali costretto a mangiare DALla ciotola del cane : Un bambino con gravi disturbi cognitivi è stato indotto a cibarsi del pasto del suo cane, direttamente dalla sua ciotola. È stata la mamma, mentre rideva divertita, con la prozia a mandare il filmato alla nonna paterna. Il fatto è successo a Trindade, nello stato brasiliano del Goias. Dopo averlo ripreso, la mamma ha inviato infatti il video su Whatsapp alla nonna del piccolo, accompagnato dalla frase 'Vieni a farmi pranzare, nonna. Sto cercando ...

Brasile scosso DAL ko della Seleçao : I verdeoro sono in buona compagnia: 'per la prima volta dal 1930 Brasile e Germania non saranno fra i primi quattro della Coppa del mondo'. Largo spazio fotografico al pianto e alla disperazione dei ...

Mondiali 2018 : Brasile ed Uruguay eliminati nei quarti. La rassegna è dominata DAL Vecchio Continente : Pochi l’avrebbero previsto ed invece accaduto. L’edizione dei Mondiali 2018 in Russia, in attesa di sapere chi tra Croazia-Russia e Inghilterra-Svezia approderà in semifinale, avrà tra le prime quattro tutte formazioni del Vecchio Continente. Una rassegna iridata trasformatasi in un Europeo? Lo score parla chiaro. La vittoria della Francia contro l’Uruguay e soprattutto il ko del Brasile, tra le principali candidate al successo ...