Dai batteri buoni l'arma per il sangue universale : Dai batteri buoni che abitano nel nostro intestino potrebbe arrivare in futuro un nuovo, grande regalo alla medicina: un'arma che permetterebbe alla scienza di mettere in piedi una sorta di 'fabbrica del sangue universale' , trasformando i gruppi A e B nel gruppo 0, 'jolly' che può essere trasfuso a tutti in sicurezza. All'interno del microbioma ...