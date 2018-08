Cyberpunk 2077 risplende in nuove splendide immagini

Cyberpunk 2077 potrebbe permettere ai giocatori di cambiare il nome del protagonista : Mentre quella di The Witcher è stata una storia modellata dalle scelte dei giocatori, alla fine è stata la storia di Geralt. Le cose stanno cambiando con il prossimo gioco di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077. Anche se il protagonista ha un nome ben preciso, V, gli sviluppatori vogliono che questa storia diventi completamente la storia dei giocatori.Sappiamo già che potremo modificare l'aspetto di V in una certa misura, nonostante il gioco sia in ...

Il creatore del GDR cartaceo Cyberpunk 2020 Mike Pondsmith è d'accordo sull'uso della prima persona in Cyberpunk 2077 : Mike Pondsmith, il creatore del GDR cartaceo Cyberpunk 2020 ha avuto modo di provare l'attesissimo Cyberpunk 2077, esplorando una grande area in una demo privata di 50 minuti.Come riporta Polygon, Pondsmith si è detto molto soddisfatto dei temi politici affrontati nel gioco e ha mostrato un certo apprezzamento verso la visuale in soggettiva:"Amo la prima persona perché a volte riesce a dare una visione periferica dell'area. Capiterà di ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli in Anteprima : Stanislaw Swiecicki, il genio che si cela dietro Cyberpunk 2077 ha rilasciato Nuovi e interessanti dettagli sul gioco che vogliamo condividere con voi in Anteprima. Cyberpunk 2077: Nuovi dettagli sul sistema di gioco Vi anticipo che non è prevista una modalità multiplayer, almeno inizialmente. Il giocatore si troverà di fronte un sistema di classi e abilità tipici di un gioco di ruolo. Attualmente stiamo ...

Un team di 10 scrittori è al lavoro su Cyberpunk 2077 : I titoli creati da CD Projekt sono da sempre caratterizzati da una grande cura per la parte narrativa, con universi interessanti e curati nei minimi dettagli.Come riporta Gameranx, lo scrittore Stanisław Święcicki (attualmente al lavoro su Cyberpunk 2077) ha parlato durante un'intervista del numero di scrittori al lavoro sull'RPG Cyberpunk 2077:"Sono circa 8 persone, 10 al momento, una bella squadra direi. All'inizio è un po' ...

CD Projekt RED non mostrerà il gameplay di Cyberpunk 2077 alla Gamescom 2018 : Cyberpunk 2077 è stato tra gli assoluti protagonisti allo scorso E3 2018, il gioco si è mostrato con uno splendido trailer ma anche con una demo a porte chiuse riservata ai membri della stampa. In seguito molte testate specializzate hanno condiviso le proprie impressioni sulla demo e, questo, non ha fatto altro che accrescere l'attesa da parte dei fan.In precedenza, CD Projekt RED aveva affermato che il gioco poteva essere presente anche alla ...

Cyberpunk 2077 : gli sviluppatori si espongono riguardo il processo creativo e il ruolo delle gang nel gioco : Il processo di scrittura della sceneggiatura di Cyberpunk 2077 è stato un processo multistrato, nel quale gli scrittori si sono sforzati per mantenere l'atmosfera e allo stesso tempo liberare la loro creatività, riporta Gamingbolt.I titoli CD Projekt RED sono noti per avere un comparto narrativo di una certa profondità e di rilievo, dalle dinamiche complesse e curate. Ebbene uno degli sceneggiatori di Cyberpunk 2077 ha raccontato come il ...

Cyberpunk 2077 presenterà temi politici e sociali : Nell'ultimo numero di Official Xbox Magazine è comparsa un'interessante intervista con Patrick Mills, ovvero il quest designer del titolo di CD Projekt Red, Cyberpunk 2077.In questa occasione, come riporta PCGamer, si è discusso dell'atteso gioco, facendo dei confronti con The Witcher 3, su cui ha lavorato anche Mills. Di particolare interesse è la sua risposta alla domanda se Cyberpunk 2077 conterrà "temi politici o critiche sociali"."Cyberpunk ...

Cyberpunk 2077 scende in politica : temi sociali attuali e caldi nel gioco : I fan di The Witcher 3 e la community di videogiocatori non hanno dubbi: Cyberpunk 2077 è uno dei videogiochi più attesi nella generazione di console attuale, merito soprattutto del grande hype che si è formato attorno ad esso nonostante la carenza di dettagli diramati dalla sua casa produttrice. Dopo la sorpresa dell’E3, dove è stato mostrato (finalmente) un trailer per Cyberpunk 2077 appunto, la casa produttrice CD Projekt Red torna a parlare ...

Cyberpunk 2077 : confermato il supporto per 14 lingue al momento del lancio - compreso l'italiano : Ultimamente CD Projekt RED ha condiviso parecchie informazioni sul suo attesissimo Cyberpunk 2077. Abbiamo ricevuto dettagli sulle mega corporazioni Arasaka e Militech, sul Trauma Team e sul sistema di progressione.Ora, il team ha confermato, attraverso Twitter, che il gioco supporterà 14 lingue al momento del lancio e, tra queste, ci sarà anche l'italiano. Come già accaduto con la serie di The Witcher, dunque, i giocatori italiani non dovranno ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED ci spiega perché personalizziamo il personaggio in un gioco in prima persona : CD Projekt RED ha spiegato il perché della possibilità di personalizzare il personaggio in un gioco in prima persona, riporta Videogamer.Ha infatti fatto scalpore la scelta dello studio di importare il gioco in prima persona, ebbene ora sappiamo che potremo personalizzare appieno il nostro personaggio: nel gioco racconteremo la nostra storia.Secondo Mills, ai microfoni di Xbox Official Magazine: Read more…

Cyberpunk 2077 : qualche curiosità sul sistema di progressione : Dopo aver stupito il pubblico dell'E3 2018 con un fantastico trailer, sono in molti ad attendere con ansia il GDR Cyberpunk 2077, non solo, ora i fan si chiedono che tipo di gioco di ruolo hanno in mente i ragazzi di CD Projekt.Nel rispondere a un fan (circa il sistema di progressione) su Twitter, la compagnia polacca ha affermato che potremo potenziare in 3 modi il nostro protagonista, incrementando i parametri dei suoi attributi, sviluppando ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED ci presenta il Trauma Team : CD Projekt RED continua a svelare interessanti dettagli sul suo attesissimo Cyperpunk 2077. Se ieri abbiamo appreso informazioni sulle mega corporazioni Militech e Araska, stavolta è il turno del Trauma Team.Come riportato sul sito Cyberpunk.net, il Trauma Team è "composto da paramedici addestrati al combattimento e disposti a tutto pur di salvare i propri clienti". Chi è in grado di permettersi un piano assicurativo con questo Team, riceve una ...

Cyberpunk 2077 : spuntano dettagli sulle mega corporazioni Arasaka e Militech : Con un nuovo post sul blog ufficiale, CD Projekt RED ha fornito maggiori dettagli su due delle mega corporazioni di Cyberpunk 2077 presenti a Night City.In particolare, Arasaka e Militech sono al centro dell'attenzione, e, come riporta Gamepur, sembrano entrambe ugualmente losche e interessanti, avendo relazioni rispettivamente con Yakuza e militari."Arasaka è specializzata in servizi di sicurezza e distribuzione di prodotti realizzati in ...

Le armi - la vita e la criminalità di Night City in nuovi succosi dettagli di Cyberpunk 2077 : Cyberpunk 2077 è uno dei progetti più interessanti tra quelli in uscita nei prossimi anni e ovviamente c'è parecchia curiosità nei confronti dell'universo tratteggiato dai ragazzi di CD Projekt RED.I canali social ufficiali del titolo in questo senso propongono qualche dettaglio da non sottovalutare. Ecco i due interessanti stralci pubblicati sulla pagina Facebook del gioco:Le leggi che regolano la diffusione delle armi sono piuttosto permissive ...