Crollo Ponte Morandi a Genova | in corso CdA Autostrade per l' Italia

Crollo Ponte : dimesso uno dei feriti - tornerà a Praga : Martin Kucera, il camionista della Repubblica Ceca di 46 anni, ricoverato in Chirurgia d'Urgenza Universitaria dopo il Crollo di ponte Morandi, è stato dimesso stamani alle 9.30. Il consolato della Repubblica Ceca gli ha messo a disposizione un'ambulanza per il trasporto verso Praga, dove risiede. L'eventuale trasporto in aereo avrebbe complicato la gestione delle fratture alle costole. Sarà ricoverato in una ...

Genova - Crollo del ponte Morandi : i reati contestati e l'indagine della Procura. I chiarimenti dell'avvocato : Mentre la politica discute di revoca della convenzione alla società Autostrade per l'Italia e dell'eventuale nazionalizzazione delle strade, c'è un dato di fatto su quanto avvenuto a Genova con il crollo del ponte Morandi: c'è un'indagine penale in corso e dal suo esito dipenderanno anche le decisioni politiche. Per ora, insomma, è un gran parlare, ma fino a quando non saranno stabilite le responsabilità dalla magistratura, saranno, appunto, ...

Crollo Ponte Genova - Martina : “Il nostro governo fece molto per i controlli. I fischi al funerale? Il Pd deve ripartire da lì” : "Propongo al governo di attivare lo strumento delle zone economiche speciali per aiutare Genova. Il governo apra la Zes a Genova, consenta a tanti che vogliono tornare a investire in quella città di farlo con questi strumenti speciali già attivati in altre città italiane. Facciamo un intervento concreto e immediato accanto, ovviamente, all'indennizzo e alla sistemazione degli sfollati", ha dichiarato stamane il segretario del Pd, Maurizio ...

Islam Genova ricorda morti Crollo ponte : ANSA, - Genova, 21 AGO - Un ricordo e una preghiera speciale dei 43 morti nel crollo di ponte Morandi a Genova da parte dei circa duemila fedeli musulmani che oggi si sono ritrovati nella spianata ...

Allarme Roma : chiusi Viadotto Magliana e Ponte Scafa verso Fiumicino/ Rischio Crollo - Salvini : “Raggi agisca” : Roma, chiuso Ponte della Scafa verso l'aeroporto di Fiumicino: decisione presa d'urgenza per motivi di sicurezza, ma il Sindaco protesta. Allarme anche sul Ponte della Magliana(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Questo video del Crollo del ponte Morandi è falso : come una simulazione al pc in Russia è diventata una bufala in Italia : Se ci siete "cascati" anche voi ve lo diciamo subito: Questo non è il video del momento in cui crolla il ponte Morandi. Eppure migliaia di utenti in rete hanno preso per reale questa clip di pochi secondi. L'hanno rilanciata, commentata, fatta diventare virale, con il rischio che queste immagini, verosimili sì ma non vere, possano sostituire quelle ufficiali, nei drammatici istanti in cui l'ammasso di cemento collassa e travolge ...

Crollo Ponte Genova - esperto : “Evidenziammo deformazioni del pilone 9” : In riferimento al ponte Morandi, crollato a Genova la mattina del 14 agosto scorso, Autostrade aveva già pensato di procedere a una serie di interventi sui tiranti del viadotto, tanto da commissionare lo scorso anno uno studio specifico sui piloni 9 (crollato) e 10. “Evidenziammo soprattutto che due degli stralli del pilone 9, quelli del lato sud, presentavano ‘deformata modale non del tutto conforme alle attese e certamente ...

Crollo Ponte Morandi - per Atlantia e Autostrade doppio CdA in vista : Teleborsa, - doppio CdA in vista per Autostrade per l'Italia e Atlantia. I due Board si terranno, rispettivamente, oggi 21 agosto e domani 22 agosto 2018, entrambi alle ore 11:00. I meeting sono stati ...

Giovanni Toti sul Crollo del ponte Morandi a Genova : "Chi ha sbagliato pagherà. La nazionalizzazione delle autostrade è una nostalgia da Prima Repubblica" : "La magistratura sta indagando, credo che farà un buon lavoro e che avremo i colpevoli. Chi ha sbagliato pagherà, qualcuno ha sbagliato di sicuro". Così il governatore ligure Giovanni Toti stamani a Radio 1 interviene sull'individuazione dei colpevoli del crollo di ponte Morandi."La politica ha un altro compito: mitigare i danni per i cittadini e le imprese che hanno già sofferto tanto - ha detto Toti. "Tutti coloro ...

Cosa ha detto Delrio a Rimini sul Crollo del ponte Morandi : ... che dicono gli aggiustamenti economici fatti, sono approvati dal ministero dell'Economia e dalla Corte dei conti, e quindi pubblicati. Sono pubblici. Poi non vi è stato nessun allungamento ...

Cosa ha detto Delrio a Rimini sul Crollo del ponte Morandi : "Noi abbiamo seminato per il bene, abbiamo aumentato le manutenzioni dell'80% ma questo resta un paese fragile e la politica deve continuare a fare il suo dovere fino in fondo": è questo forse il messaggio principale che il presidente dei deputati del Pd Graziano Delrio ha consegnato al Meeting di Rimini a proposito del crollo del ponte Morandi, dopo aver ricordato le vittime della tragedia di Genova. Pur nelle ...

Crollo del Ponte a Genova - Conte : «Con la revoca si va avanti. Abbiamo una contromossa» : Ci siamo subito ritrovati su un obiettivo comune: realizzare una politica nuova che segni una cesura rispetto al passato». Il gasdotto Tap si farà? «Il dossier Tap è ora a Palazzo Chigi. Ho ascoltato ...

