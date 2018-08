Crollo Genova | Rixi | nazionalizzare? No a decisioni affrettate

Giovanni Toti sul Crollo del ponte Morandi a Genova : "Chi ha sbagliato pagherà. La nazionalizzazione delle autostrade è una nostalgia da Prima Repubblica" : "La magistratura sta indagando, credo che farà un buon lavoro e che avremo i colpevoli. Chi ha sbagliato pagherà, qualcuno ha sbagliato di sicuro". Così il governatore ligure Giovanni Toti stamani a Radio 1 interviene sull'individuazione dei colpevoli del crollo di ponte Morandi."La politica ha un altro compito: mitigare i danni per i cittadini e le imprese che hanno già sofferto tanto - ha detto Toti. "Tutti coloro ...

Genova : diffusi nuovi video del Crollo. La procura : 'ancora nessun inagato' : La Guardia di Finanza diffonde le prime immagini del momento in cui crolla il ponte Morandi. Il filmato è stato acquisito dalla procura che indaga sulle cause. Timori per gli scricchiolii del moncone ...

Crollo del Ponte a Genova - Conte : «Con la revoca si va avanti. Abbiamo una contromossa» : Ci siamo subito ritrovati su un obiettivo comune: realizzare una politica nuova che segni una cesura rispetto al passato». Il gasdotto Tap si farà? «Il dossier Tap è ora a Palazzo Chigi. Ho ascoltato ...

Crollo ponte Genova - consegnate le prime case agli sfollati. FOTO : Crollo ponte Genova, consegnate le prime case agli sfollati. FOTO Sono stati consegnati i primi cinque alloggi alle famiglie rimaste senza un tetto dopo la tragedia del viadotto Morandi. Piano per mettere a disposizione 350 case entro fine novembre. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Crollo del ponte a Genova - Iren mette a disposizione della città sette mezzi per la raccolta rifiuti : 'Il Centro Italia per ripartire punta su iniziative di territorio come la Borsa del Turismo 3 Crollo del ponte a Genova, Iren mette a disposizione della città sette mezzi per la raccolta rifiuti Dalle ...

Crollo ponte Genova - Protezione Civile : in 10 giorni via i detriti dal torrente : “Credo che in una decina di giorni potrà avvenire“: lo ha dichiarato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in merito al tempo necessario per rimuovere tutte le macerie di ponte Morandi dall’alveo del Polcevera. Si teme infatti che in caso di forti piogge il torrente possa esondare. L'articolo Crollo ponte Genova, Protezione Civile: in 10 giorni via i detriti dal torrente sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo Genova - siglata ordinanza per gli interventi più urgenti : Genova, 20 ago., askanews, - Il capo del dipartimento nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il governatore della Liguria Giovanni Toti ed il sindaco di Genova Marco Bucci hanno siglato ...

Crollo - pm Genova : ancora nessun indagato : 19.58 "Al momento non ci sono indagati. L'attività giudiziaria ha i suoi tempi". Lo ha detto il procuratore di Genova Cozzi "E' troppo presto per parlare delle cause. un incidente probatorio si farà quando la scena dell'indagine penale sarà abbastanza delimitata", aggiunge. La procura sta valutando "tutti i video che vengono acquisiti. Non è vero che ci saremmo accontentati dei video di Autostrade", spiega Cozzi, sottolineando che "la ...

Crollo Ponte Genova : il Sindaco di Baveno chiede la verifica del viadotto della A26 : Il Sindaco di Baveno (VCO), Maria Rosa Gnocchi, ha chiesto ad Autostrade controlli allo ‘Stronetta’, il viadotto della A26 tra le uscite di Gravellona Toce e Baveno. Gnocchi chiede informazioni certe sullo stato di salute di ponti e gallerie, in particolare sul viadotto ‘Stronetta’ gia’ oggetto a primavera di un intervento di manutenzione. Il viadotto è lungo 1117 metri: e’ stato progettato dall’ingegner ...

Genova - firmata l'ordinanza per l'emergenza post Crollo : 30 milioni per interventi urgenti : Via libera all'ordinanza per dare il via, con procedure semplificate, ai 30 milioni di euro per gli interventi urgenti previsti a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Il capo del Dipartimento ...

Ponte Genova - in un video il Crollo. Scricchiolii - pronti ad abbattimento : «Al momento non ci sono indagati. L'attività giudiziaria ha i suoi tempi», chiarisce il procuratore di Genova Cozzi facendo il punto sulle indagini. Colloquio telefonico del premier Conte con il presidente Usa Trump che offe l’assistenza degli Stati Uniti...

Il video (vero) del Crollo del Ponte Morandi di Genova : Dopo molti video Fake, la Guardia di Finanza pubblica un video ufficiale del crollo La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere di sicurezza, del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, a Genova, sulla A10. Nel filmato si vedono le auto passare sotto il viadotto e, a un certo punto, il collasso della strada ai due lati della campata e quello del pilone. crollo del #PonteMorandi di #Genova ...

Crollo Genova - Toti : in 2 mesi nuove case a tutti gli sfollati : Genova , 20 ago., askanews, - 'Credo che non sia mai successo che in due mesi tutti saranno con un tetto sulla testa che volendo potrebbe essere definitivo'. Lo ha detto il governatore della Liguria, ...