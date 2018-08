Crollo Genova | nessuna ipotesi esclusa

Dal Crollo di Genova alla tragedia del Pollino : il napoletano piange le sue vittime di un'estate crudele : La provincia di Napoli continua a piangere lutti in questa estate calda e crudele. Dopo la tragedia di Genova - costata la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco, una ragazza di Somma Vesuviana e un uomo di Casalnuovo - è la natura a causare perdite al territorio. L'azzurro del cielo, simboleggiando contraddizione tra l'armonia universale e il dolore delle vite spezzate, si fa nero e porta via altre tre persone originarie della ...

Cda Autostrade - dossier Crollo ponte Genova/ Caos revoca e nazionalizzazione : scontro Giorgetti-Governo : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Crollo ponte Morandi a Genova - procura : al momento nessun indagato e nessuna ipotesi esclusa : “C’è una consulenza in corso, ci sono molti altri atti in corso e sono complessi e analitici. Non ci sono indagati. Se ci sono accertamenti sulle possibili cause che sono in corso, che sono complessi e analitici, non ci può essere alcun indagato“: lo ha dichiarato oggi il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, al termine della riunione in procura con i consulenti tecnici e i pm titolari dell’inchiesta sul Crollo di ...

Crollo Genova - Zaia : serve holding autostradale del Nord-Est : Venezia, 21 ago., askanews, - 'Ne ho parlato io per primo, otto anni fa, e ho visto tanti sorridere di fronte alla mia idea così come quando ho rilanciato l'idea nel 2015'. Così il governatore del ...

Crollo Genova - Zaia : situazione gestita male da Benetton : Venezia, 21 ago., askanews, - 'Credo che nelle prime ore dopo il disastro la situazione sia stata gestita male dalla famiglia Benetton. Occorreva subito una presa di posizione; però è bene e ...

Crollo ponte Morandi a Genova : è tornata la caccia alle streghe? : di Kirieleison – Chi ha letto il libro “In nome della rosa” oppure ha visto l’omonimo film, con Sean Connery, ricorderà sicuramente la trama del romanzo di Arrigo Levi, un vero thriller degno di Agatha Christie, tra inspiegabili delitti commessi in un monastero benedettino nel XIV secolo, ai margini di un incontro in cui si sarebbe dovuto discutere di affare di dottrina ecclesiastica. Non è tanto la trama del film che intendo ricordare, ma la ...

Crollo Genova - sindaco Bucci a funerali di Mirko Vicini : Genova, 21 ago., askanews, - Si sono celebrati in forma strettamente privata questa mattina a Genova nella chiesa di Coronata i funerali di Mirko Vicini, uno dei due lavoratori Amiu morti nel Crollo ...

Crollo Genova - camionista ceco dimesso da ospedale San Martino : Genova, 21 ago., askanews, - Martin Kucera, il camionista della Repubblica Ceca di 46 anni ricoverato all'ospedale San Martino di Genova dopo essere rimasto ferito nel Crollo di Ponte Morandi, è stato ...

Crollo ponte Genova : il bollettino medico odierno dei feriti : E’ stato divulgato il bollettino medico odierno dell’Ospedale policlinico San Martino di Genova, in riferimento alle condizioni dei feriti del Crollo del ponte Morandi. Martin Kucera, il camionista della Repubblica Ceca di 46 anni, che era ricoverato in Chirurgia d’urgenza universitaria, e’ stato dimesso stamani alle 9.30; Gianluca Ardini, precedentemente ricoverato in Terapia sub intensiva, e’ stato trasferito a ...

Il gesto di solidarietà di Ermal Meta per le vittime del Crollo di Ponte Morandi a Genova : Il gesto di solidarietà di Ermal Meta è rivolto a tutte le vittime di Ponte Morandi, tragicamente crollato nella mattinata del 14 agosto. Stando alle ultime notizie, sembra che il ricavato del concerto di Alassio sia da devolvere alle vittime del crollo, in segno di vicinanza alla popolazione colpita dal dramma e ancora profondamente scossa per quanto accaduto solo pochi giorni fa. L'artista di Fier si era già espresso in merito alla ...